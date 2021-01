Gaspreisentwicklung der Bundesländer – Trend ist verhältnismäßig günstig

Diese Faktoren beeinflussen den Gaspreis in Deutschland

Bisher wurde der Gaspreis vom internationalen Ölpreis beeinflusst. Zwar ist der Gaspreis inzwischen nicht mehr unmittelbar vom Ölpreis abhängig, allerdings spielen die Rohstoffpreise auf dem internationalen Markt noch immer eine wichtige Rolle, wenn es um die Gaspreisentwicklung in Deutschland bzw. in den Bundeländern geht. Auch die Beschaffungskosten für Gas schlagen bei Preiserhöhungen zu Buche.

Vor allem bei den Einfuhrpreisen für Erdgas war in den vergangenen Jahren ein Preisanstieg um 40 Prozent zu verzeichnen. Dieser lag im August 2016 bei 3.932 Euro pro Terajoule Erdgas. Im August 2018 kostete ein Terajoule bereits 5.521 Euro. Auch die Börsenpreise für den Rohstoff Erdgas haben sich zwischen September 2016 und September 2018 um immerhin 38 Prozent erhöht. Solche Preiserhöhungen geben die Gasversorger natürlich an die Verbraucher weiter und die Folge sind steigende Gaspreise.

In welchen Bundesländern 2019 die Gaspreise am stärksten stiegen

Mit Beginn des Jahres 2019 mussten viele Gaskunden beim Kauf dieses Rohstoffes mehr Geld zahlen. Immerhin 257 der insgesamt 710 Gasversorger erhöhten in den Monaten Dezember 2018 sowie Januar und Februar 2019 ihre Gaspreise um durchschnittlich 8 Prozent. Von diesen Erhöhungen waren etwa 12 Millionen Haushalte in den jeweiligen Versorgungsgebieten. Bei einem jährlichen Gasverbrauch von circa 20.000 kWh bedeutete dies, dass etwa 99 Euro mehr auf der Rechnung standen. Lediglich 11 Versorger haben damals angekündigt, die Gaspreise zu senken.

Auf die Bundesländer bezogen wurde ermittelt, dass nahezu alle von den Preiserhöhungen der Versorger betroffen waren. Einzig Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg oder Bremen blieben 2019 von Gaspreiserhöhungen verschont. Betrachtete man die Anzahl der Gasversorger pro Bundeland, die eine Preiserhöhung ankündigten, so zeigte sich, dass in NRW (48), Baden-Württemberg (38) sowie Bayern (33) die meisten Versorger an der Preisschraube drehten.

Prozentual fielen die Preiserhöhungen in Rheinland-Pfalz mit durchschnittlich 13 Prozent am höchsten aus. Es folgten Niedersachsen mit 10,1 Prozent, Brandenburg mit 9,5 Prozent und Sachsen-Anhalt mit 9,2 Prozent. Das Saarland lag mit 9,2 Prozent auf dem gleichen Niveau und in Baden-Württemberg stiegen die Gaspreise um durchschnittlich 9,1 Prozent.

Entwicklung der Gaspreise in den Bundesländern von 2020 zu 2021

Auch 2021 werden die Gaspreise in den Bundesländern unterschiedlich stark steigen und manchmal sogar sinken. Geht man von einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 kWh aus, dann werden sich die Preise für Gas in vielen Bundesländern um einen zweistelligen Betrag erhöhen. Spitzenreiter wird hier vermutlich Mecklenburg-Vorpommern sein, wo eine Steigerung der Gaspreise um 64 Euro bzw. 14 Prozent zu erwarten ist. Dahinter reihen sich Berlin mit 24 Euro (8 Prozent), Brandenburg mit 17 Euro (5 Prozent), Baden-Württemberg und Thüringen mit je 15 Euro (4 Prozent), Niedersachsen mit 14 Euro (4 Prozent) sowie Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein mit je 12 Euro (3 Prozent) ein. Die Schlusslichter in Sachen höhere Gaspreise werden Nordrhein-Westfalen mit 8 Euro (2 Prozent und Hessen mit 4 Euro (1 Prozent) sein. Die höchsten Preissenkungen werden in mit 15 Euro (4 Prozent) in Bayern, mit 9 Euro (2 Prozent) in Bremen und mit 7 Euro (2 Prozent) im Saarland erwartet. Sachsen-Anhalt senkt seine Gaspreise wohl um 2 Euro (0 Prozent).

In den ostdeutschen Bundeländern steigen die Gaspreise damit 2021 durchschnittlich um 18 Euro (4 Prozent, in den westdeutschen Bundesländern (inklusive Berlin) liegt die Gaspreiserhöhung durchschnittlich bei 6 Euro oder 2 Prozent. Rechnet man diese Erhöhungen bzw. Senkungen der Gaspreise auf die gesamte Republik hoch, so erhöht sich der Gaspreis flächendeckend um etwa 8 Euro, was einem prozentualen Anstieg um 2 Prozent entspricht.

Gaspreise 2020 bei jährlichem Verbrauch von 20.000 kWh

Wie hoch der Gaspreis pro Jahr ausfällt, hängt also nicht unwesentlich davon ab, in welchem Bundesland man lebt. Für das Jahr 2020 ermittelte das Statistische Bundesamt, ausgehend von einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh, mit Kosten zwischen 945 Euro in Berlin und 1.280 Euro im Saarland. Lediglich Hamburg lag mit 950 Euro unter der Grenze von 1.000 Euro. In zwei Bundesländern (Schleswig-Holstein und Bayern) musste der Verbraucher unter 1.100 Euro bezahlen, in acht Bundesländern (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Hessen) wurden zwischen 1.100 und 1.200 Euro fällig und wer im Saarland, in Sachsen-Anhalt, Thüringen oder Nordrhein-Westfalen wohnte, musste über 1.200 Euro pro Jahr für Gas ausgeben.

Mögliche Gaspreisentwicklung in der Zukunft

Um die zukünftige Entwicklung der Gaspreise in den Bundesländern der Republik einschätzen zu können, muss man zunächst einen Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre werfen. In der vergangenen Dekade sank der Preis für Gas kontinuierlich. Zwischen 2012 und 2018 fielen die Gaspreise von durchschnittlich 6,77 Cent/kWh auf 5,81 Cent/kWh. Seit 2018 steigen die Preise allerdings wieder, was den ansteigenden Börsenpreisen für Erdgas geschuldet ist.

Für steigende Gaspreise sorgt auch der sogenannte "CO2-Preis". Es wird erwartet, dass er die Gaspreise ab 1. Januar 2021 nach oben springen lässt. Weil der CO2-Preis im Jahre 2025 etwa 55 Euro/Tonne betragen wird, steigen in der Folge auch die Gaskosten für einen Einfamilienhaushalt im Jahr 2021 auf 108 Euro und werden im Jahre 2025 bei 238 Euro liegen. Außerdem erhöhen sich die Netzentgelte (für Wartung, Modernisierung und Ausbau der Netze), was ebenfalls höhere Gaspreise nach sich zieht. Für eine Senkung der Gaspreise können vor allem sinkende Großhandelspreise sorgen. Hier bleibt die frage, ob die Gasversorger dies an die Verbraucher weitergeben.

Bei Gaspreiserhöhung – Preisvergleich und Anbieterwechsel

Wer von seinem Gasversorger die Mitteilung einer geplanten Preiserhöhung bekommt, sollte über einen Wechsel des Anbieters nachdenken. Auch wenn keine Gaspreiserhöhung ins Haus steht, ist es sinnvoll, wenigstens einmal im Jahr einen Vergleich durchzuführen und zu schauen, ob es nicht einen Gasanbieter gibt, der wesentlich bessere Konditionen anbietet als der momentane Versorger. Auf speziellen Vergleichsportalen kann man die verschiedenen Gasversorger in seiner Nähe miteinander vergleichen, sich den mit den günstigsten Konditionen auswählen und wechseln. Das funktioniert durch das Sonderkündigungsrecht, welches einem bei angekündigten Preiserhöhungen zusteht. Meist gelangt man vom Vergleichsportal direkt zum Gasanbieter und kann den Wechsel innerhalb weniger Minuten online durchführen. Möchte man den Gasanbieter regulär wechseln, muss man die Kündigungsfristen des aktuellen Gasversorgers beachten. Auch die Vertragslaufzeit ist zu beachten, denn bei einer sehr langen Laufzeit kann es etwas komplizierter sein, zu einem günstigeren Anbieter zu wechseln.