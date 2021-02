Vielleicht liegt es daran, dass Europa der einzige Erdteil ist, auf dem es nicht wächst, dass er hier immer ein Schattendasein geführt hat. Vor allem aus Asien und aus tropischen Gefilden kennen Sie die Verwendungszwecke für nahezu alle baulichen und konstruktionstechnischen Anwendungen. Dächer, ganze Häuser und Möblierungen werden aus Bambus gefertigt. Das liegt auch an seinem überreichen Vorkommen und schnellem Wuchs. Die Stämme der verholzten Graspflanze bringen Ihnen einen nachhaltigen, natürlich gesunden und ökologisch vorteilhaften Werkstoff ins Haus. Bambusrohr ist feuchtigkeitsresistent, massiv, stabil und nahezu wasserfest. Selbst Frost schadet ihm kaum, solange er ihm nicht zu lange ausgesetzt ist.

Werkstoff für Innen

Bambusrohr gibt es ein allen erdenklichen Durchmessern und Wandstärken. Es kann wie Holz zugesägt werden. Ein beliebtes Dekoelement sind halbierte Stangen, mit denen Sie Möbel und Wände verkleiden können. Auch als Raumteiler lassen sich die Stangen gegebenenfalls auch rund einsetzen. Die Stabilität von Bambus reicht aus, um Leitern und Tischplatten daraus zu fertigen.

Als Wohnaccessoires sind Windspiele mit ihrem typischen Klang beliebt. Einzelne Schmuckobjekte wie Lampen mit von innen beleuchtetem Bambus und Wanduhren kreieren Sie aus dünnen Bambusstäbchen. Neben den holzartigen Stämmen sind Flechtwerke aus Bambusblättern erhältlich. Körbe, Schüsseln, Tabletts und Tischsets schaffen ihn Ihrem Heim tropische Atmosphäre.

Werkstoff für Außen

Ähnlich flexibel setzen Sie Bambus im Außenbereich ein. Solange Bambusverkleidungen immer wieder abtrocknen können, lassen sich problemlos Beeteinfassungen, Balkon- und Terrassengeländer oder Sichtschutzwände einrichten. Bambuselemente werden gerne zur Einfassung von Kompostkisten und Mülltonnen genommen. Mit Bambusmatten, die aus nur leicht gerundeten Stangeneinzelstücken bestehen, sind Außenteppiche und Bodenbeläge machbar. Beistelltischchen und Wasserpumpen zeigen Ihnen die weitere Variabilität. Bambusmöbel im Außenbereich geben Ihrem Balkon oder Garten Urlaubsflair. Leitern aus Bambus sind genauso möglich wie Brunnen aus Bambusrohr. Typische aus Urlaubsregionen bekannte Haushaltshelfer sind handliche und leichte Handtuch- und Kleidertrocknungsständer.

Bambus als Pflanze

Sie haben die Auswahl zwischen über zwanzig Bambusarten, die Sie auch im gemäßigten mitteleuropäischen Klima "durchbringen". Zwei als Bambus angebotene Arten gehören nicht zum echten Bambus. Der sogenannte Glücksbambus ist ein Drachenbaum und der Zimmerbambus immerhin auch ein Süßgras. Unter den echten Bambusarten finden Sie immergrüne Sorten, die Sie in Töpfen oder im Garten pflanzen können. Es gibt Bambus, der einzeln und schlank in die Höhe wächst, buschige Varianten und sogenannte horstbildenden Bambus, der in einer Gruppe wächst. Eine gezüchtete Besonderheit stellt ein chinesischer Bambus dar, dessen Stämme von Frühjahr bis Herbst leuchtend rot färben. Bambus wächst bei guter Pflege rasant und breitet sich ohne Vorkehrungen unkontrolliert aus.