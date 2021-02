Praktische Haushalts- und Lifestylehelfer aus dem TV – diese Produkte sollten in Ihrem Haushalt nicht fehlen

Revolution in der Küche

Auch in die Küche bringen die vergangenen Monate neuen Schwung. Waren im Sommer und Herbst noch Biergärten, Restaurants und Co. geöffnet, so sind nun Lieferservices und Abholmöglichkeiten beim regionalen Restaurant die einzige Chance auf Abwechslung. Doch gerade dieser Umstand verändert auch die Denkweise und viele Menschen beschäftigen sich aktuell mehr mit ihrer Ernährung als jemals zuvor. Das Resultat:

: Gerade zum Jahresbeginn werden diese Kuren gerne gemacht. Ob mit Gemüse- oder Fruchtsäften bleibt dabei ganz einem selbst überlassen. Die Saftkur soll beim Entschlacken helfen und den Körper von Giftstoffen befreien. Ernährungstrends: Clean Eating, Low Carb, Keto oder Paleo – Die Liste an außergewöhnlichen Diäten bzw. Ernährungstrends ist vielseitig. Auch hier steigen viele Menschen mit dem Beginn des neuen Jahres ein und testen ihr Durchhaltevermögen mit einer umgestellten Ernährung.

Die passenden Küchenhelfer

Um sich für eine Ernährungsumstellung oder eine Saftkur zu motivieren, kann es helfen, sich dazu passend einige Küchengeräte zuzulegen .Zu den beliebtesten Küchenhelfern gehören dabei z. B.

Ersparen viel Zeit, da das Gemüse nur noch gewaschen, ggf. geschält und dann direkt zerkleinert werden kann. Low Fat Grills: Gerade bei einer fettarmen Ernährung sind Low Fat Grills eine wahre Erleichterung. So läuft überflüssiges Fett direkt ab und dennoch bleiben leckere Röstaromen.

Diese können dabei echte Motivationsbooster sein und die neuen Ernährungsziele positiv unterstützen.

Veränderung im gesamten Haushalt spürbar

Gerade zum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen „gute Vorsätze“ für das neue Jahr vor. Meist geht es dabei darum, alte Gewohnheiten abzulegen oder sich in mancher Hinsicht zu verbessern. Gerade sportliche Aktivitäten gehören oft dazu:

: Wohl kaum ein anderer Trend beherrscht aktuell die Social Media-Welt so sehr, wie das „Hullern“. Durch die Übungen werden sowohl Bauch als auch Po, unterer Rücken und Oberschenkel gestärkt. Yoga und Meditation: Viele Menschen nutzen die aktuelle Zeit aber auch dazu, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Ruhe in sich zu finden und sich mit Meditations-, Atem- oder Yoga-Übungen fit zu halten.

Sportliche Helfer

Wer sich sportliche Ziele gesetzt hat, der kann durch die Unterstützung einiger Gadgets ebenfalls seine Motivation steigern und erreicht so vielleicht seine Ziele noch schneller oder effektiver. Beliebte Sportgeräte und -helfer sind z.B. die folgenden:

: Nicht nur fürs Yoga sind diese praktisch. Auch für normale Home-Workouts sind diese praktisch und schützen vor dem Ausrutschen und schonen Rücken und Gelenke bei einigen Übungen. Vibrationsplatten: Wer besonders effektiv trainieren möchte, kann durch die Unterstützung von sogenannten Vibra-Plates zusätzliche Kilos zum Schmelzen bringen . Durch die ständige Vibration werden die Muskeln und der gesamte Bewegungsapparat zusätzlich gestärkt.

Haushalts- und Lifestylehelfer als Unterstützung

Dennoch gibt es einige Helferlein für den Haushalt, die nicht nur in der Küche für mehr Spaß und Kreativität sorgen, sondern auch beim Frühjahrsputz oder dem eigenen kleinen Wellness-Arrangement zu Hause. Denn viele Menschen nutzen die neu gewonnene Zeit auch zur Umgestaltung der eigenen vier Wände oder um endlich mal wieder für mehr Ordnung und Struktur zu sorgen. Dabei ist es hilfreich, sich einige Haushalts- und Lifestylehelfer zuzulegen, die Arbeit ersparen oder diese zu einem echten Vergnügen machen.

Luftreiniger: Gerade wer durch Homeoffice und Co. nun viel Zeit zu Hause verbringt, sollte auf regelmäßiges Lüften achten. Damit die Luft auch sonst besonders rein ist, sind Luftreiniger oder Klimageräte eine Investition wert.

Augenbrauenrasierer, Porenreiniger und Co.: Auch für die Wellness-Auszeit zu Hause gibt es zahlreiche praktische Geräte. Wer also bereits seit Wochen sehnlichst auf seinen Friseurtermin wartet, kann sich die Wartezeit mit Augenbrauenrasierer oder Haartrimmer ganz einfach selbst verkürzen. Wer seiner Haut mal wieder etwas Gutes tun möchte, ist mit einem Porenreiniger gut versorgt, der mit Hilfe eines Vakuums Talg aus den Poren saugt.