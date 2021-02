Tipps fürs Einrichten der ersten gemeinsamen Wohnung

Beim Partner einziehen? Oder neue Wohnung anmieten?

Bevor es ans Einrichten geht, muss noch geklärt werden ob man in eine „neue“ gemeinschaftliche Unterkunft zieht oder ob einer der Partner beim anderen einzieht. Beides hat Vor- und Nachteile: So muss keine neue Bleibe gesucht werden und lästige Ummeldungen finden nur einmal statt, wenn Sie vorhaben bei Ihrer Freundin oder Ihrem Freund Quartier zu beziehen.

Es kann jedoch auch nach hinten losgehen, sollte zu wenig Platz vorhanden sein, um eigene Deko oder Möbel mitzubringen. Man hätte vielleicht so immer das Gefühl eingezogen und nicht „zusammengezogen“ zu sein.

Um Konflikten vorzubeugen lohnt es sich, vorab eine Checkliste zu erstellen, was bereits in den beiden Haushalten gegeben ist oder welche Dinge noch benötigt werden.

Möbel, Haushaltsgegenstände & Co. sinnvoll sortieren

Wenn bereits in beiden Parteien Wohnmöbel wie Bett, Schränke und Regale existieren, muss ein guter Kompromiss gefunden werden, was in die gemeinsame Wohnung mitgenommen wird und was nicht. Nicht immer ist die Unterkunft so groß, dass beide Seiten ihren kompletten Hausstand mit dem des Partners vereinen können. Doch sind die Sachen deshalb nicht gleich für den Sperrmüll: Über Portale wie Ebay Kleinanzeigen können Sie noch Geld aus den aussortierten Möbeln herausholen.

Genauso kann dort nach noch fehlenden Haushaltsgeräten gefahndet werden, die oft sogar noch unbenutzt oder neuwertig sind, um Geld zu sparen.

Meinungsverschiedenheiten bei der Farbwahl der Wände?

Sollten Sie unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie die Wände gestrichen werden sollen, so bietet es sich vielleicht als Kompromiss an, einen Zwischenton zu finden.

So kann zum Beispiel bei blauem Farbwunsch des einen und rotem Farbwunsch des anderen ein lila Ton entstehen. Generell sind hellere Farbtöne unaufdringlicher als grelle. Überlegen Sie daher im Schlafzimmer keine knallrote Farbe aufzutragen, da dies zu anregend sein kann, um in den Schlaf zu finden.

Grün- und Blautöne wirken durch ihre Naturnähe (blauer Himmel, grüne Wälder) beruhigend und entspannend. Nicht umsonst setzen viele Unternehmen wie Banken, Paypal etc. ein blaues Logo ein, um den Kunden durch diese Farbe ein sicheres Gefühl zu vermitteln.

Mit erdigen Tönen wie Beige, Sandfarben oder Cappucino können meistens beide Seiten gut leben. Oder man setzt einfach auf ein klassisches Weiß.

Generell macht es Sinn, sich mit dem Thema Farbwirkung in Räumen auseinander zu setzen bevor man sich entschließt zu streichen. Lichteinfall, Farbe der Möbel und Dekoration sind ein wichtiger Punkt im Zusammenspiel mit der Farbwahl der Wände.

Auf die richtige Beleuchtung kommt´s an

Licht wird immer und überall gebraucht: Sei es beim Kochen, im Büro oder abends für entspannte Stunden vorm Kamin. Wie auch bei der Wahl der Möbel kann man aus vielen verschiedenen Beleuchtungsstilen wählen. Vielleicht ist ihr Partner sehr naturverbunden und bevorzugt bei Möbeln wie auch Lampen einen rustikalen Stil?

Hier bieten sich Holz-Leuchten an, die jeder Wohnung eine urige Gemütlichkeit verleihen. Auch Stroh-Leuchten sind eine schöne Alternative wenn man gern natürliche Produkte um sich hat, diese müssen nicht immer teuer sein. In der Tat finden sich im niedrigen Preisbereich extravagante Leuchten in Anlehnung an die Natur.

Möchte man in Sachen Beleuchtung mit dem Trend der Zeit gehen, ist man mit modernen Zimmerlampen gut beraten. Ob namhafte Designerleuchten für die Wohnzimmerdecke oder ihre günstigeren Kollegen, dem Aussehen der Leuchten tut der Preis heutzutage keinen Abbruch mehr.

Sollten Sie also nicht die Vorliebe des Freundes für Lampen im Industrie-Look teilen, kann man sich zusammen vielleicht doch im modernen Bereich treffen.

Gemeinsame Entscheidungsfindung ist wichtig!

Genauso wie in anderen Bereichen der Partnerschaft muss beim Zusammenziehen in eine Wohneinheit natürlich jede Partei ihre Meinung aussprechen dürfen und jeder mit seinen Bedürfnissen gehört werden.

Listen Sie also ihre Vorstellungen und Pläne auf (gerne auch mit Pro- und Kontra Listen) und ziehen an einem Strang wenn es um die Beleuchtung, Einrichtung der Möbel, etc. geht.Wenn Sie Ihrem Partner richtig zuhören und auch auf seine Bedenken und Wünsche eingehen ist der wichtigste Schritt zum erfolgreichen Beziehen einer Wohnung schon getan.

Nur so wird der Umzug ein Erfolg und man freut sich letztendlich über den einvernehmlich gemeisterten Schritt der die Beziehung wachsen lässt!