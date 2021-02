Hochwertige Möbel im Schlafzimmer: So unterstützen Nachttisch und Kommode einen erholsamen Schlaf

Wenn die Vögel durchs Fenster zwitschern und die Augen langsam aufgehen, gelingt das Erwachen in einem liebevoll eingerichteten Raum einfach besser. Die Möglichkeiten der Gestaltung sind vielfältig und hängen nicht zuletzt von der Größe des Zimmers ab.

Schlafzimmermöbel wie Nachttisch und Kommode sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre

Nicht nur der Start in den Tag gelingt in einem freundlichen Ambiente besser, auch das Einschlafen geht leichter. Davon sind beispielsweise die Schlafforschenden überzeugt . Beruhigende Farbtöne in Beige, Grau oder einem cremigen Weiß helfen ebenso wie eine harmonische Komposition der Einrichtung.

Schöne Vorhänge, Möbel und eine freundliche Dekoration sind die Umgebung, in der wir leichter einschlafen als in unaufgeräumtem Chaos. Ein schönes und praktisches Möbelstück ist ein Nachttisch, der Platz für die Brille, den Wecker und eine Nachttischlampe bietet. Für ein warmes, wohliges Ambiente sorgen Schlafzimmermöbel, wie sie bei www.betten-abc.de/moebel.html zu finden sind.

Hat der Nachttisch noch ein, zwei Schubfächer, lassen sich darin einfach einige Utensilien verstauen. Wer beispielsweise vor dem Einschlafen noch ein Buch liest, kann es vor dem Ausschalten der Nachttischlampe hineinlegen. Gegen kalte Füße im Bett hilft ein Paar Socken.

Kommoden eignen sich für die vielen kleinen Dinge, die im Kleiderschrank keinen Platz haben. Hier finden Strümpfe, Unterwäsche und Accessoires einen angemessenen Lagerort. Das Möbelstück sorgt nicht nur für Ordnung im Schlafzimmer, sondern ist auch ein beliebtes Stilelement.

Schlafzimmermöbel aus Holz bleiben beliebt

Bei der Einrichtung des Schlafzimmers setzen viele Wohnungsbesitzer weiterhin auf Holz. Der Werkstoff ist robust, kann aber gleichzeitig elegant wirken. Er bringt ein wenig Natur ins Haus und sorgt für eine angenehm warme Atmosphäre.

Neben der langen Haltbarkeit bietet Massivholz einen weiteren Vorteil. Es ist ein lebendiger Werkstoff, der über seine Poren auch nach der Verarbeitung atmen kann. So sorgt die Schlafzimmereinrichtung für ein gutes Raumklima , das den Schlaf fördert.

Holz nimmt überschüssige Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie bei zu trockener Luft wieder ab. Eine weitere dekorative Möglichkeit für das perfekte Klima zum Schlafen sind Zimmerpflanzen. Welches Holz bei den Möbeln zum Einsatz kommt, richtet sich nach dem Stil der Einrichtung.

Moderne Schlafzimmer sind meist hell. Hier eignet sich beispielsweise helles Buchenholz. Dunkle Wildeiche könnte dagegen einen Landhausstil unterstützen. Während moderne Zimmer schlicht und ein wenig minimalistisch erscheinen, liefert der Landhausstil eine warme, gemütliche Atmosphäre . Betont wird dies durch hochwertige Heimtextilien wie Kissen, die das Bett über den Tag zieren. Hier spielen natürliche Materialien wie Baumwolle und Leinen eine wichtige Rolle.

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten mit Schlafzimmermöbeln

Nicht fehlen darf in einem Schlafzimmer der Schlafzimmerschrank. Er bietet viel Stauraum und ist ein wichtiges Stilelement im Raum. Meist handelt es sich um den Kleiderschrank, aber auch Bettwäsche soll hier seinen Platz finden.

An den Wänden können Regale oder Bilder Akzente setzen. Je nach Platz kann ein Hocker einen zusätzlichen Blickfang bieten. Ist das Zimmer groß genug, freuen sich die Damen über einen Schminktisch und den passenden Stuhl.

Das Ambiente des Schlafzimmers ist entscheidend für die Qualität unseres Schlafes. Die Möblierung richtet sich nach dem Geschmack und der Größe des Raumes. Natürliche Materialien wie Holz geben eine warme und gemütliche Atmosphäre.