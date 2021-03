Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Abends die Haare vor dem Schlafengehen waschen, kann das Schlafzimmer vor Pollenbelastung schützen. Denn so werden im Laufe des Tages in den Haaren verfangene Allergene entfernt. Auch die tagsüber getragene Kleidung zieht man besser in einem anderen Raum aus und nimmt sie nicht mit ins Schlafzimmer, rät die Landesapothekerkammer Hessen.

Um die Pollenbelastung Zuhause minimal zu halten, raten die Experten zudem, die Fenster nicht auf Dauer zu kippen. Ein Schutz-Vlies gegen Pollen am Fenster kann helfen Allergieauslöser fernzuhalten.

In Städten lüftet man optimalerweise morgens - etwa zwischen 6 und 8 Uhr. In ländlichen Gebieten besser abends zwischen 19 und 24 Uhr, empfiehlt die Landesapothekerkammer Hessen.

Die Allergendichte auf dem Land ist nämlich morgens am höchsten, während es sich in der Stadt genau umgekehrt verhält, erklärt dazu die «Apotheken Umschau».

