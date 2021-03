Hochwertige Gebäudereinigung: effektive Prävention gegen Corona

Corona-Prävention: gezielte Maßnahmen statt Aktionismus

Hygienische Zustände in Gebäude genießen bei einem wirksamen Corona-Schutz oberste Priorität. Wichtig ist die Zielgerichtetheit! Vielerorts lässt sich ein blinder Aktionismus beobachten, der viel kostet und nichts bringt. Ein typisches Beispiel sind überbordende Desinfektionen. Mitarbeiter betreten in Schutzanzügen und mit Kanister voller Desinfektionsmittel Räume und besprühen das komplette Zimmer inklusive Böden. Das sieht spektakulär aus und erweckt den Anschein von Sicherheit. Lassen Sie sich nicht blenden! Wie die Firma Werner Companies im Covid-Film erklärt , mangelt es bei solchen Aktionen an der erforderlichen Expertise. So ergibt die Desinfektion von Fußböden keinen Sinn, wenn niemand den Boden anfasst.

Eine kluge Gebäudereinigung basiert ausschließlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese besagen, dass die Desinfektion aller Handkontaktflächen in den meisten Gebäuden ausreicht. Dazu zählen Türgriffe, Lichtschalter, Klingelschilder, Schreib- und Konferenztische sowie Arbeitsgeräte und Displays. Bei Schmierinfektionen ist der Kontakt mit einer kontaminierten Fläche die Voraussetzung, deswegen sollten sich Maßnahmen der Desinfektion auf diese Stellen konzentrieren.

Maßgeschneiderte Hygienekonzepte unverzichtbar

Die konkrete Situation in gewerblichen und öffentlichen Objekten unterscheidet sich erheblich. Wie viele Angestellte arbeiten in welcher räumlichen Aufteilung? Wie sieht die Ausstattung der Räume aus? In welchem Umfang gibt es Publikumsverkehr? Aufgrund der vorhandenen Unterschiede empfehlen sich dringend eine individuelle Risikoanalyse und ein maßgeschneidertes Hygienekonzept. Erfahrene Gebäudereiniger begutachten eingehend die jeweiligen Rahmenbedingungen und entwerfen einen passenden Reinigungs- und Desinfektionsplan. In diesem Plan legen sie die exakten Oberflächen, die Häufigkeit der Behandlung und die angemessenen Desinfektionsmittel fest.

Regelmäßige Reinigung und Desinfizierung mit idealen Mitteln das A und O

Die Effektivität der Gebäudereinigung in Corona-Zeiten hängt von den Intervallen und den verwendeten Desinfektionsmitteln ab. Die Beanspruchung von Handkontaktflächen ist bei der Wahl der Reinigungsintervalle der wesentliche Faktor. Kommen nur wenige Personen selten mit einer Oberfläche in Kontakt, genügt eine gelegentliche Desinfektion. Anders verhält es sich zum Beispiel mit Türgriffen und Verkaufstresen stark frequentierter Einzelhandelsgeschäfte. Auch in Kindergärten, Krankenhäusern und ähnlichen Institutionen empfehlen sich kurze zeitliche Abstände. Die Verantwortlichen für diese Maßnahmen müssen die individuell festgelegten Intervalle anschließend penibel einhalten.

Der gewünschte Effekt stellt sich nur mit den geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ein. Bei Covid-19 handelt es sich um ein behülltes Virus, die Zerstörung der Virushülle verhindert Ansteckungen. Dafür kommen unter anderem tensidhaltige Mittel und Produkte mit einem Alkoholgehalt von mindestens 62 % infrage. Mit Wirkstoffen wie Wasserstoffperoxid lassen sich die Virushüllen ebenfalls zerstören.

Qualität der Hygienemaßnahmen: Beauftragen Sie Profis!

Der Corona-Schutz im Rahmen der Gebäudereinigung ist ein komplexes Unterfangen. Es spricht viel dafür, diese Aufgabe erfahrenen Spezialisten im Gebäudereinigungshandwerk zu überlassen. Die Experten erstellen ein optimales Schutzkonzept und führen die Maßnahmen mit effektiven Reinigungs- sowie Desinfektionsmitteln gewissenhaft durch. Die Investition zahlt sich aus: Mit einem lückenlosen Hygienekonzept und der zuverlässigen Umsetzung bewahren Sie Mitarbeiter und Besucher vor Corona!