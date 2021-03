Die optimale Wohnungsbeleuchtung mit LEDs

Warum sind LEDs so beliebt?

Mittlerweile haben LEDs in den meisten Bereichen herkömmliche Leuchtmittel wie Glühbirnen und Halogenlampen abgelöst. Das hat verschiedene Gründe: Zum einen wurde die Produktion bzw. der Import von entsprechenden Leuchtmitteln in der EU schrittweise verboten, sodass natürlich das Angebot auf dem Markt automatisch zurückging. Zum anderen erkennen aber auch immer mehr Nutzer die zahleichen Vorteile, die durch den Einsatz der modernen LED Technik entstehen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtmitteln können LEDs mit einer extrem hohen Energieeffizienz aufwarten. Das bedeutet, die zugeführte Energiemenge in Form von teurem Strom wird mit besonders wenig Verlusten in Licht Energie umgewandelt. Während bei einer klassischen Glühbirne in etwa 95 Prozent der zugeführten Energie als Abwärme verloren gehen und lediglich 5 Prozent tatsächlich in Licht umgewandelt werden, kommt es bei modernen LEDs kaum zu Verlusten. Zur Veranschaulichung: Um die Lichtleistung von 1.400 Lumen zu erreichen wird eine 100 Watt Glühbirne benötigt oder alternativ eine LED mit etwa 11 Watt. LED Leuchtmittel kommen also mit einem Bruchteil der Energie aus, was sich vor allem in der monatlichen Stromrechnung bemerkbar macht.

Doch die hohe Energieeffizienz ist nicht der einzige Vorteil, den LED Leuchtmittel bieten. Dank der modernen Leuchtdioden Technik sind LEDs auch sehr robust und weniger anfällig gegenüber Erschütterungen, Stößen und Schlägen. Zudem besitzen sie eine extrem lange Lebensdauer. Während eine klassische Glühbirne in der Regel gerade einmal 1.000 Betriebsstunden schafft, bevor sie defekt ist, sind bei LED Leuchtmitteln bis zu 50.000 Betriebsstunden keine Seltenheit. Selbst herkömmliche Halogenlampen, die auf etwa 4.000 Betriebsstunden kommen, oder Energiesparlampen mit etwa 10.000 Betriebsstunden, können LEDs bei der Lebensdauer nicht das Wasser reichen.

LED Leuchtmittel, wie sie von Spezialhändlern wie gluehbirne.de angeboten werden, bieten darüber hinaus viel mehr Möglichkeiten, die Beleuchtung in den eigenen vier Wänden zu individualisieren. Das liegt vor allem daran, dass LEDs keine fest vorgegebenen Lichteigenschaften haben, sondern Parameter wie Helligkeit, Lichtfarbe, Farbtemperatur oder Abstrahlwinkel je nach Modell unterschiedlich ausfallen. Auf diese Weise bieten sich zahllose Möglichkeiten, die Beleuchtung optimal auf die zu beleuchtenden Flächen auszurichten sowie mit dem eigenen Geschmack abzustimmen.

Tipps für die richtige Wohnungsbeleuchtung mit LEDs

Bei der Konzeption der Beleuchtung in den eigenen vier Wänden gilt es auf ein paar wichtige Punkte zu achten. Zu allererst sollte ein Gesamtkonzept entworfen werden, dass sich anschließend einfach Schritt für Schritt umsetzen lässt. Bei der Auswahl der passenden Beleuchtungssysteme hilft es, diese in verschiedene Bereiche aufzuteilen. Selbiges gilt für den zu beleuchtenden Raum selbst. Auch hier kann die Aufteilung in verschiedene Bereiche bei der Umsetzung eines individuellen Lichtkonzepts helfen.

Gerade bei großen Räumen, wie etwa dem Wohnzimmer, muss mit mehreren verschiedenen Lichtquellen gearbeitet werden, die optimal aufeinander abgestimmt werden, um den Raum ins rechte Licht zu rücken. Dabei gilt es, die perfekte Balance zwischen Grundbeleuchtung und Akzentbeleuchtung zu finden. Bei der Grundbeleuchtung geht es in erster Linie darum, den Raum großflächig auszuleuchten und für ausreichend Licht zu sorgen. Hier ist vor allem der Einsatz von indirektem oder diffusen Licht ohne unschönen Schattenwurf sinnvoll. Die Akzentbeleuchtung wird zusätzlich genutzt, um einzelne Bereiche des Raumes individuell auszuleuchten und für eine gemütliche Stimmung zu sorgen. Auf diese Weise kann für tolle optische Effekte sowie eine Auflockerung der Atmosphäre gesorgt werden.

Vor allem beim Einsatz von modernen LED Leuchtmitteln kommt der Auswahl der richtigen Farbtemperatur eine hohe Bedeutung zu. Denn diese hat einen großen Einfluss auf die Lichtstimmung und somit auch auf die gesamte Atmosphäre eines Raumes. Warmweiße LEDs mit einer Farbtemperatur von 2700 bis 3300 Kelvin sorgen für ein besonders angenehmes und wohnliches Licht, das optimal im Wohnzimmer zum Entspannen in gemütlicher Atmosphäre geeignet ist. Neutralweiße LEDs mit einer Farbtemperatur von 3300 bis 5300 Kelvin erzeugen hingegen ein eher neutrales und sachliches Licht, das sich gut für Bereiche wie die Küche oder das Badezimmer eignet. Kaltweiße LEDs mit einer Farbtemperatur von mehr als 5300 Kelvin sollten letztendlich überall dort zum Einsatz kommen, wo besonders helles und konzentrationsförderndes Licht gefragt ist. Das kann beispielsweise das heimische Arbeitszimmer oder die Homeoffice-Ecke im Wohnzimmer sein.