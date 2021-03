Ökologisch heizen – diese Möglichkeiten gibt es

Umweltschonende Heizungsmodelle

Eine gute Nachricht für alle, denen die Umwelt am Herzen liegt: Es gibt heutzutage eine Vielzahl umweltschonender Heizmöglichkeiten.

Solarheizungen nutzen die Sonnenenergie, um Wärme zu erzeugen. Dabei können bis zu 70 Prozent des Wärmebedarfs einzig durch die Sonnenwärme gedeckt werden. Solarthermie-Anlagen lassen sich nachträglich in beinah jedes gängige Heizsystem integrieren. Bisweilen können sogar sämtliche Elektrogeräte – wie Wasch- und Spülmaschinen – über die Solaranlage betrieben werden. Durch ihre hohe Praktikabilität werden Photovoltaik-Anlagen bisweilen sogar von Mietern auf dem Balkon installiert , um den laufenden Stromverbrauch zu decken.

Heizen mit Holz ist nicht unumstritten, da bei der Verbrennung oft weitere gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt werden. Man kann jedoch davon ausgehen, dass eine Holzheizung mit gutem Filtersystem ein relativ umweltfreundliches Heizsystem ist. Holz-Zentralheizungen sehen aus wie Kaminöfen, leiten jedoch die Wärme durch Wasserleitungen in alle Räume. Unter Umständen wird durch sie sogar das noch das Wasser erhitzt. Zum Erzeugen der Wärme werden Holzscheite oder Pellets verbrannt.

Eine Wärmepumpe ist hinsichtlich Kosten und Wirtschaftlichkeit besonders günstig. Aus diesem Grund wurde bereits etwa ein Viertel aller Neubauten mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Die Kosten für eine Anlage sind zwar mit bis zu 20.000 Euro recht hoch, machen sich jedoch dank der Heizkostenersparnis über die Jahre hinweg bezahlt. Die Wärmepumpe sammelt die Wärme, die in der Erde, im Wasser oder in der Luft gespeichert wurde und transportiert sie ins Haus.

Ein Blockheizkraftwerk erzeugt gleichzeitig Warmwasser, Wärme und Strom. Es besteht aus einer hauseigenen Motor-Generator-Einheit, die Strom produziert. Daran angekoppelte Wärmetauscher übertragen die Wärme auf den Wasserkreislauf für Heizung und Warmwasser. Oft werden dafür umweltfreundliche Dampfmotoren eingesetzt. Diese bekommen ihre Energie durch eine externe Wärmequelle, bei der es sich oftmals um eine regenerative Energie handelt.

Auch eine zentrale Belüftung kann als Heizung eingesetzt werden. Dabei verteilen die Lüftungen mit Wärme-Rückgewinnung die warme Luft über Kanäle im ganzen Haus. Die Lüftung selbst verbraucht nur äußerst wenig Strom, da ein Großteil der Wärme aus der abgesaugten Luft gewonnen wird. Das Prinzip funktioniert so, dass die kalte Luft von draußen zunächst über einen Wärmetauscher geleitet wird. Dort kreuzt sie sich mit der warmen Raum-Abluft, die ihre Wärme abgibt.

Fazit: Welche Heizung ist am umweltschonendsten?

atsächlich lässt sich diese Frage pauschal nicht beantworten, denn die Antwort hängt stark von der Art des Gebäudes ab. Je energiesparender das Gebäude an sich ist, umso weniger Energie benötigt eine Heizungsanlage. Auch der eigene Lebensstil beeinflusst die Umwelteinwirkungen. So ist es beispielsweise möglich, energieschonender zu heizen, in dem man mit niedrigeren Temperaturen in Innenräumen auskommt. Allein das bewusste Heizen und Stromsparen im Alltag kann langfristig einen großen Unterschied bezüglich des ökologischen Fußabdruckes machen. So kommen immer verschiedene Faktoren zusammen, die einen nachhaltigen Lebensstil ausmachen.