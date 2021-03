Türen und Fenster sichern

Die meisten Einbrüche geschehen während der Nachtruhe oder während niemand Zuhause ist. Um sich Zutritt zu verschaffen, bedienen sich Einbrecher dabei fast immer den vermeintlich leichtesten Zielen: Fenster und Türen sind besonders beliebt, da sie häufig in Serie und ohne spezifische Sicherheitsvorkehrungen produziert werden. Wer an dieser Stelle bereit ist, etwas Geld in die Hand zu nehmen, kann die Sicherheit der eigenen vier Wände maßgeblich steigern. Einbruchhemmende Türschlösser sowie Fenster sind ein guter Ausgangspunkt. Diese bieten generell weniger Angriffspunkte von außen und sind zudem robuster gefertigt. Zusätzlich können leicht zu erreichende Fenster durch Fenstergitter oder Rollläden gesichert werden.

Eine Hausratsversicherung ist unabdingbar

Nicht selten unterschätzen Privatpersonen den Wert einer guten Hausratsversicherung. In einigen Fällen wird deren Bedeutung erst klar, wenn der Schadensfall bereits eingetreten ist und die Kosten selbst getragen werden müssen. Dies gilt insbesondere, wenn Einbrecher wertvoller Güter oder Bargeld entwenden. Um sich dagegen abzusichern und für den Schadensfall gerüstet zu sein, ist die Hausratsversicherung der einzig vernünftige Weg. Welche Schäden dadurch abgedeckt sind und wofür sich mitunter eine zusätzliche Leistung empfiehlt, zeigt dieser Vergleich . Zwar sind die Basispakete oftmals ein grundlegender Schutz, doch müssen einzelne Schäden wie beispielsweise der Fahrraddiebstahl oder weiteren Besitztümern in Garten oder Garage zusätzlich versichert werden.

Außenbereiche absichern

Besonders beliebt bei Einbrechern ebenerdige Terrassentüren. Diese lassen sich ohne große Kraftanstrengung binnen weniger Sekunden aushebeln und ermöglichen somit einen schnellen Zugang zum Haus. Sofern Fenster oder Türen ebenerdig sind, sollten diese zwingend mit mechanischen Sicherungen versehen werden. Zudem ist es ratsam, auf abschließbare Griffe zu setzen. In Kombination schrecken allein diese Maßnahmen einen Großteil aller potenziellen Einbrecher ab.

Wer darüber hinaus noch mehr Kontrolle über die eigenen vier Wände haben möchte, der kann sich das sogenannte Smart Home zunutze machen. Hierbei handelt es sich um unterschiedlichste elektronische Geräte wie Kameras oder Türöffner, die auch unterwegs mithilfe des Smartphones gesteuert werden. Ferner werden Alarmsignale ebenfalls direkt an das Smartphone übermittelt. Somit besteht die Möglichkeit, innerhalb weniger Sekunden per Smartphone auf die Kameras am Haus zuzugreifen und nach dem Rechten zu sehen. Wer hingegen auf die Sicherheit mittels Alarmanlage setzt, sollte zwei wesentliche Aspekte beachten. Einerseits gilt es sicherzustellen, dass es sich um eine hochwertige und zertifizierte Anlage handelt. Andererseits sollte deren Funktionalität regelmäßig überprüft werden.