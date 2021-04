Mit der richtigen Dekoration die Wohnung stilvoll aufwerten

Es gibt eine Vielzahl an Dekorationsmöglichkeiten. Stilvolle Designerprodukte können dabei ebenso eine Rolle spielen, wie selbstgebastelte Deko. Der eigenen Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Entscheidend ist, dass das Gesamtkonzept stimmig ist und dass die geschaffene Optik im Raum zu Ihnen passt. Denn in einem Raum mit einer Vielzahl wahllos zusammengewürfelter Produkte nur des Dekorierens Willen werden Sie keine Harmonie erzeugen. Gehen Sie in sich und wählen Produkte, die zu Ihnen passen.

Kostengünstige Deko aus dem Netz

Eine Vielzahl kostengünstiger und kreativer Produkte rund um das Thema " Dekoration Wohnen " finden Sie beispielsweise unter https://www.action.com/de-de/ . Egal ob Beleuchtung, Tabletts oder sonstige Accessoires zum kreativen Einrichten der Wohnung - Hier bleiben keine Wünsche offen. Das Beste daran: Die Produkte sind nicht nur günstig, hochwertig und sehen gut aus, sondern haben auch einen echten Nutzen. Denken Sie beispielsweise über Aufbewahrungsboxen nach, um Ihrem Haushalt mehr Ordnung zu verschaffen oder bestellen ein Türregal, um im Handumdrehen platzsparendende Lagerfläche zu schaffen.

Kreativität ist gefragt

Es kommt jedoch nicht nur auf die richtigen Produkte an, auch die Platzierung und die Harmonie der Produkte untereinander ist entscheidend. Wenn Sie beispielsweise eine Vase an einem Ende des Raumes platzieren und einen Blumentopf in der anderen Ecke, entsteht kein harmonisches Gesamtbild. Platzieren Sie daher mehrere Elemente zusammen und nicht allein. Es entsteht auf Anhieb eine ganz andere Optik und kein Deko-Artikel verliert sich im Raum. Eine weitere Möglichkeit, den Raum stilvoller wirken zu lassen, ist das Umräumen der vorhandenen Objekte. Nutzen Sie beispielsweise ein Sofa als Raumteiler und schaffen so ganz ohne den Einsatz neuer Deko-Artikel eine neue Atmosphäre im Raum. Auch die Farbe ist entscheidend. Dunkle Töne lassen den Raum kleiner wirken, dafür jedoch gemütlicher. Im Gegenzug stehen helle Farben für mehr Offenheit, aber auch Kälte. Überlegen Sie sich genau, welches Konzept im Raum umgesetzt werden soll und wählen Ihre Farbtöne dementsprechend. Ein weiterer Deko-Trend sind Bilder oder schöne Fotos, beispielsweise hochwertig auf Leinwand gedruckt, mit persönlicher Bedeutung. Das eigene Hochzeitsfoto, ein Highlight aus dem letzten Traumurlaub oder auch ein toller Schnappschuss Ihres Haustieres wecken bei jedem Anblick auf das Neue positive Erinnerungen und lassen den Wohlfühlfaktor im Raum größer werden.

Werden Sie zudem selbst kreativ. Auf jedem Dachboden lassen sich alte Dinge finden, welche nicht mehr benötigt werden. Diese sind jedoch viel zu schade, um entsorgt zu werden. Im Internet lassen sich zu allen Produkten Vorschläge und Tipps finden, wie Sie ausrangierte Produkte in neuem Glanz erstrahlen lassen und somit zu kreativer Dekoration umbauen können.

Ein zusätzlicher entscheidender Faktor ist ein Teppich. Es handelt sich dabei zwar nicht um einen klassischen Deko-Artikel, dennoch sorgt der passende Teppich für einen ganz neuen Look. Möbel bekommen eine ganz andere Wirkung, wenn sie auf einem Teppich platziert werden.

Die Mischung macht's

Es gibt nicht die eine Erfolgsformel, mit der Sie Ihre Wohnung auf Knopfdruck stilvoll aufwerten. Es sollten stets eigene Interessen und persönliche Erinnerungen in die Auswahl einbezogen werden. Selbstverständlich lassen sich eine Vielzahl moderner Deko-Artikel auf verschiedenen Wegen günstig erwerben. Dabei sollte immer eine Faustformel im Hinterkopf behalten werden: Masse bedeutet nicht gleich Klasse. Entscheidend ist, die vorhandenen Gegebenheiten optimal auszunutzen und die zur Verfügung stehenden Produkte bestmöglich in das Gesamtkonzept einfließen zu lassen. Von klassischen Deko-Artikeln über Zimmerpflanzen bis hin zu Bildern mit persönlicher Widmung kann alles eingebunden werden, solange es zu Ihnen passt. Die Mischung ist dabei entscheidend. Beachten Sie dabei, dass auch die Positionierung der Möbel eine entscheidende Rolle für die Atmosphäre im Raum spielt. Im Einklang mit der passenden Dekoration erschaffen Sie im Handumdrehen eine neue Optik im Raum und werten die Wohnung somit stilvoll auf.