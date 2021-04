Für jeden Anlass die perfekte Kerze

Mit der passenden Kerze rücken Sie jedes Fest „ins rechte Licht“ also gilt es die passende Kerze zu finden: Aber wie wählt man diese aus? Nach welchen Kriterien entscheidet man, welche die passende Kerze für den entsprechenden Anlass ist?

Hier sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt, das Angebot ist sehr vielseitig, egal ob klassisch traditionell oder eher unkonventionell modern, es gibt sie alle.

Kerzen­ - Gemütliche Stunden mit warmem Kerzenlicht

Es gibt sie in allen Varianten, dick, dünn, weiß oder farbig. Am gebräuchlichsten sind Kerzen aus Paraffin, einem Nebenprodukt der Erdölraffinerien, dann gibt es Stearinkerzen, deren Grundstoff aus Palmöl gewonnen wird und zu guter Letzt die Bienenwachskerzen. Auch in diesem Segment gibt es inzwischen vegane Angebote, nämlich Kerzen aus Pflanzenwachs, eine Basis aus Sonnenblumen-, Soja-oder Rapsöl.

Die Biovariante von Kerzen wird aus Biomasse hergestellt und heißen Biokerzen.

Anlass - Welche Kerze die Richtige

Taufkerze

In der Regel sind Taufkerzen 40x4 cm groß, aber auch das Maß 25x8 cm entspricht seit vielen Jahren einer gängigen Größe. Die Taufkerze wird mit dem Taufdatum und dem Geburtsdatum versehen, natürlich sollten hier der Name des Täuflings und ein entsprechendes Taufsymbol auf einer Taufkerze nicht fehlen. Das Geburtsdatum ist natürlich kein verpflichtender Aufdruck aber viele nutzen diese Option, da man die Kerze später auch zu jedem Geburtstag des getauften Kindes anzünden kann.

Kommunionkerze

Die Kommunionkerze ist der Taufkerze sehr ähnlich, ebenfalls mit Aufdruck des Namens sowie des Datums der Kommunion und ein entsprechendes Kommunionsmotiv. Es gibt auch die Möglichkeit, die Taufkerze hier erneut zu verwenden

Hochzeitskerze

Hochzeitskerze n sind für viele ein ganz besonderes Erinnerungsstück: Erinnert sie doch an einen ganz besonderen und einmaligen Tag im Leben. Auch diese Kerze wird mit dem Namen, dem Datum und einigen individuell zu wählenden Motiven verziert. Hochzeitskerzen sind in der Regel 25 cm hoch und haben einen Durchmesser von 7 cm. Die meisten Paare entscheiden sich hier für die Grundfarbe weiß, denn so kommen die Motive auf der Kerze am besten zur Geltung.

Trauerkerzen

Ein geliebter Mensch hat uns verlassen und wir möchten diesem Menschen in unserer Trauer in unseren Gedanken behalten, dabei helfen uns Trauerkerzen. Das warme Licht der Flamme symbolisiert die Ewigkeit und die Liebe in dieser Trauerzeit. Trauerkerzen werden mit dem Geburts-, und Todesdatum, dem Namen und einigen Trauersymbolen verziert. Sie haben in etwa die gleichen Maße wie eine Hochzeitskerze. Schau dich am besten dazu bei https://www.liamoria.de/ um.

Kerzen zur Tradition

Neben all den oben genannten Anlässen gibt es natürlich noch die vielen Traditionen welche wir tagtäglich feiern, sei es ein Geburtstag, die Advents-, und Weihnachtszeit oder einfach nur der gemütliche Abend in unserem Heim. Kerzenlicht strahlt eine wohlige Wärme und Frieden aus, beruhigt das Gemüt und bereitet jedem eine angenehme Freude.

Nachhaltigkeit

Beim Kauf der Kerzen entscheidet jeder selber, welche Art er bevorzugt, ob Kerzen aus gängigem Paraffin oder lieber Stearin, Bienenwachs, Biokerzen oder vegane Kerzen. Hier ein paar Fakten dazu:

- Paraffin – Nebenprodukt der Erdölproduktion, welche Probleme für die Umwelt die Erdölproduktion beinhaltet ist jedem sicherlich bewusst.

- Stearin – wird meist aus Palmöl, Rindertalg, Rapswachs oder Kokosöl hergestellt. Diese Rohstoffe sind zwar anders als beim Erdöl nachwachsende Rohstoffe, dennoch ist hier die Nachhaltigkeit der Produktion umstritten.

- Bienenwachs – ein Naturprodukt welches ohne Schäden zu verursachen gewonnen werden kann, jedoch nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht und die Produktion auch recht aufwendig ist, daher sind diese wunderbar duftenden Kerzen auch nicht ganz billig aber dafür nachhaltig.

- Biomasse – Reste aus der Nahrungsmittelindustrie sind hier die Produktionsgrundlage, der Preis ist sehr günstig und somit kann man Zurecht sagen, sie sind sehr nachhaltig.

- Vegane Kerzen – Rohstoffe sind hier verschiedene Pflanzenöle aus zum Beispiel Soja, Raps und Sonnenblumen. Auch hier kann man in Punkto Nachhaltigkeit nichts verkehrt machen.

Pflege und Gesundheit

Solange keine Zusatzstoffe in den Kerzen verarbeitet sind kann man diese Bedenkenlos abbrennen. Wenn sie doch einmal beginnen zu rußen dann hilft es den Docht zu kürzen, denn beim rußen und im Rauch befinden sich auch Schadstoffe. Den Docht der Kerze daher am besten immer zum Löschen in das flüssige Wachs drücken. Entsprechende Pflege-, und Sicherheitsratschläge finden Sie natürlich auch bei fast jedem Kerzenhändler.