Raumakustik verbessern - Stylisch und unauffällig mit dem richtigen Interieur

Das mindert die Qualität der Akustik

Harte Flächen im Raum sind Feinde des guten Klangs. Leider sind viele dieser Hartflächen sehr beliebte Elemente moderner Bauweisen. Solche Feinde des guten Klangs sind:

- Betonflächen

- Viel Metall im Raum

- Große Glasflächen

- Steinflächen

Genau sind aber die Pfeiler einer modernen Raumgestaltung. So stylisch der schlichte Betonboden wirkt, die chromglänzenden Mediamöbel, so schön und gesund die großen Fensterfronten sind, dem Heimkino und der teuren Hifi-Anlage tun sie nicht gut. Nein, Sie müssen jetzt nicht alles umbauen und eine Entsorgungsfirma anrücken lassen. Einige Änderungen bei der Raumgestaltung, z.B. ein schlichtes, weißes Akustik Deckensegel und ein weicher Teppich sind bereits gute Klangverbesserer. Nur beim Heimkino und dem kleinen Heim-Musikstudio sind umfangreichere Maßnahmen für die Raumakustik nötig.

Raumklang im Wohnzimmer verbessern

Polstermöbel, ein schöner Mittelteppich, ein paar große, nicht zu flache Bilder an der Wand, dekorative Vorhänge an den großen Fenstern, das kann schon helfen. Leisten Sie sich doch einen kleinen Stilbruch und stellen Sie einen gemütlichen hochlehnigen Ohrensessel auf. Die Sofalehne muss auch nicht unter den Schulterblättern enden. Anlehnen ist doch viel entspannter am höheren Rückenpolster. Sitzsäcke sind sogar ganz modern und stylisch. Und wirklich - diese kuscheligen, bunten Sitzgelegenheiten unterstützen Ihre Musikanlage.

Nicht nur Beton, Glas und Metall gehören zum modernen Hausbau, sondern auch große, weiträumige Wohnbereiche . Oft schließt sich ans Wohnzimmer offen das Esszimmer an oder es gibt die offene Küche. Ein elegantes Hochregal als Raumteiler könnte hier Wunder für die Akustik wirken. Bitte kein Metall und keine Glaswand. Stellen Sie lieber ein Regal aus Massivholz oder aus beschichtetem Holzwerkstoff auf. Geschlossene Seitenfronten und unregelmäßige Fächer unterbrechen wirksam die Schallreflexion von Wand zu Wand und Betonwand zu Fenster.

Dies bewirken auch die großen Bilder in dickeren Rahmen. Noch besser ist es, wenn die Bilder eine Idee von der Wand abgehängt werden. Es gibt auch spezielle Akustikbilder zu kaufen. Diese Wanddekorationen sind eigens zur akustischen Optimierung im Raum gedacht. Bei einigen Anbietern können Sie sogar das Akustikbild mit einem Bild aus Ihrer Fotosammlung bestellen. Ansonsten stehen zig tolle Motive für jeden Geschmack zur Auswahl. Die Bilder sind keine Billigangebote, aber ein kunstvolles, großes Gemälde wäre doch auch nicht billig.

Dem Musikgenuss ist meist der Abend vorbehalten. Verhüllen Sie die großen Fensterfronten mit schönen, etwas dickeren Vorhängen. Das sperrt unerwünschte Blicke aus und gibt dem Zimmer ein wohnliches Ambiente. Überlassen Sie den glatten Rollos lieber den Sonnenschutz. Werden Nachhall und Echo minimiert, dämpft das auch das Durchschallen in angrenzende Räume.

Verbesserte Akustik für Privatstudio und Heimkino

Hier lässt sich an den Wänden, der Decke und in den Ecken einiges machen, um

a) die Akustik zu optimieren und

b) die Schallübertragung in Neben-, Unter- und Oberräume zu mindern.

So praktisch Wischböden sind, im Heimkino ist der Teppichboden der ideale Bodenbelag. An den Wänden kann Baumwollputz statt Tapete angebracht werden. Das ist sogar sehr gut fürs Raumklima. Die kostspielige Alternative für Durchschallhemmung und Raumklang sind Akustikplatten und Akustikbilder sowie Deckensegel. Stylisch sind runde, mehrfarbig Schallabsorber für die Wand. Ein schickes Deckensegel können Sie gleich mit einer integrierten Deckenbeleuchtung kombinieren.

Die Bässe haben Sie am besten im Griff, wenn scharfe Ecken im Raum gefüllt werden. Optimal sind halbrunde oder dreieckige Eckabsorber. Die Absorber müssen bis zur Raumdecke aufgestellt werden und die Ecken vollständig füllen. Absorber gibt es in verschiedenen Farben online bereits zu recht günstigen Preisen.

Akustik optimieren - ein paar Investitionen lohnen sich

Insgesamt gibt es also zahlreiche Möglichkeiten die Optimierung in die Akustik dekorativ und wohnlich in die Räume zu integrieren. Die meisten akustikfördernden Gestaltungen tragen sogar zu mehr Behaglichkeit und einem echten Wohlfühlambiente bei. Behalten Sie als Heimkinofan und Musikliebhaber*in am besten gleich beim Einrichten die Akustik im Auge. Dann vermeiden Sie spätere Umgestaltungen und zusätzliche Investitionen.