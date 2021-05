Das Immobilienjahr 2020 und was Exporo 2021 erwartet

Exporo hat auf seinem Blog den Immobilienmarkt des vergangenen und des neuen Jahres beleuchten lassen. Auch im Immobiliensektor gab es Gewinner und Verlierer. Und was die Zukunft bringt, darüber gibt es Prognosen, die für Immobilieninvestoren von Interesse sein dürften.

2020: Wohnimmobilienmärkte waren Krisengewinner

Einig sind sich Marktkenner, dass die Nachfrage nach Wohnimmobilien trotz Corona-Krise anhält. Die DZ HYP sieht die Anlageklasse der Wohnimmobilien gar als Krisengewinner. Tatsächlich hat das Virus den Wohnungsbau wenig beeinflusst: Allein im November 2020 erteilten Baubehörden bundesweit fast 9 Prozent mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum. In den elf Monaten stieg vor allem die Zahl der genehmigten Wohnungen in Zweifamilienhäusern (plus 26,8 Prozent), gefolgt von Einfamilienhäusern (plus 17,5 Prozent). Schlusslicht waren Mehrfamilienobjekte mit einem Plus von lediglich 3 Prozent.

Auch die Kaufpreiskurve kennt nur eine Richtung: nach oben. Besonders in begehrten Lagen von Großstädten und Ballungsgebieten. Wer heute beispielsweise in München eine Neubau-Eigentumswohnung kauft, zahlt im Schnitt 160 Prozent je Quadratmeter mehr als vor zehn Jahren. In Frankfurt sind es 126, in Berlin 122 und in Hamburg 112 Prozent. Bei Bestandsobjekten fallen die Preissprünge aufgrund der großen Nachfrage teilweise noch höher aus. Daran wird die Corona-Krise voraussichtlich wenig ändern. Moderater entwickeln sich dagegen die Mietpreise: Verglichen mit 2019 kletterten sie in 2020 deutschlandweit um nur 0,6 Prozent. Die deutlichste Steigerung verzeichnete München (plus 5,1 Prozent). In Top-Städten wie Frankfurt (plus 4,9 Prozent), Hamburg (plus 3,2 Prozent) oder Köln (plus 2,9 Prozent) lagen sie ebenfalls über dem Durchschnitt. In Berlin sorgte die Mietpreisbremse für ein mageres Plus von 0,8 Prozent.

Exporo: Differenzierter Blick ist wichtiger denn je

Insgesamt zeigt sich der Markt für Immobilieninvestments demnach durchaus krisenfest. Je nach Nutzungsart ist es für Anleger jedoch mehr denn je wichtig, eine Investition detailliert auf Herz und Nieren zu prüfen, um etwaige Risiken und Chancen zu erkennen. Was auf den ersten Blick lukrativ erscheint, kann bei näherer Betrachtung sehr wohl seine Tücken haben. Umgekehrt lohnt sich eine Investition eventuell gerade dann, wenn das Potenzial einer Immobilie erst noch gehoben werden muss. Nicht umsonst liegen 81 Prozent der institutionellen Investoren auf der Lauer, um in 2021 das eine oder andere gute Geschäft zu machen.

Allerdings kommt es hier sehr auf den Einzelfall an. Darüber hinaus ist es essentiell für Anleger, sich möglichst breit aufzustellen und das Portfolio zu diversifizieren. Die Börsenweisheit, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, gilt besonders jetzt. Das im Hinterkopf, dürfte es ein interessantes Immobilienjahr für Anleger werden.

Exporo plant eine neue Revolution

Und auch die Online-Plattform hat für 2021 offenbar noch etwas Großes vor. Auf einer neuen Seite wirbt das Hamburger Unternehmen für eine neue Art der Immobilien Geldanlage, mit der es mittels Sparplan möglich ist, sich diversifiziert an Bestandsobjekten in ganz Deutschland zu beteiligen.

Aus einer Pressemitteilung vom Januar diesen Jahres geht hervor, dass der Ankauf von Bestandsobjekten weiter voll im Fokus des Unternehmens ist. Simon Brunke, Gründer und Co-CEO von Exporo , dazu: “Mit “Exporo Bestand” verfügen wir über eine stabile Ertragssäule, die wir zukünftig noch weiter ausbauen werden. Der Fokus unserer Ankaufsstrategie liegt im „Mid-Cap-Segment“, also Objekte im Volumenbereich von ca. 4 bis 15 Millionen Euro. Diese Strategie war bis heute sehr erfolgreich und wir werden sie weiterhin konsequent verfolgen, um unseren Anlegern attraktive Investments in werthaltige Immobilien-Objekte zu ermöglichen.“