Aus- und Umzüge: Welche Rechte und Pflichten haben Mieter

Angesichts einer sich zuspitzenden Wohnkrise stellen einige Vermieter bodenlose Forderungen an potenzielle Mieter. Der Deutsche Mieterbund warnt vor illegalen Tricks , an denen sich Immobilieneigentümer zum Teil auch im Münsterland versuchen. Nicht immer steht ein bewusst geplanter Trick dahinter, wenn Mieter um ihr Recht betrogen werden. Gerade wenn es um das Thema Aus- und Umzug geht, bringen oftmals auch Missverständnisse und Unwissen Verbraucher um ihre Rechte. Welche Rechte haben Mieter hinsichtlich des Wohnungswechsels und welche Verpflichtungen bestehen gegenüber dem bisherigen Vermieter?

Kündigungsfrist und Wohnungszustand – oft eine Frage der Kulanz

Sobald sie eine neue Unterkunft finden, kann der Umzug vielen Verbrauchern gar nicht schnell genug gehen. Frei wählbar ist der Zeitpunkt des Umzugs trotzdem nicht. Aus mietrechtlicher Sicht gilt für Mieter eine dreimonatige Kündigungsfrist. Ziehen sie vor dieser Frist aus, müssen sie bis zum Fristablauf die volle Miete inklusive der Nebenkostenvorauszahlung entrichten. Die hinterlegte Kaution müssen Immobilieneigentümer von der ausstehenden Miete nicht abziehen. Einige Vermieter zeigen sich hier jedoch kulant. Ebenso viel Kulanz beweisen Hauseigentümer oft, wenn die Immobilienbewohner Nachmieter finden . Das offene Gespräch mit dem Vermieter kann also lohnen, wenngleich kein Anspruch auf die außerfristmäßige Entlassung aus dem Mietverhältnis besteht. Lohnenswert ist das Gespräch auch, falls Mieter Anschaffungen wie Einbauküchen, Waschmaschinen, Wandverkleidungen oder ähnliche Elemente in der Immobilie zurücklassen möchten. Offiziell müssen Vermieter dies nicht akzeptieren. Mieter müssen die Unterkunft theoretisch genauso hinterlassen, wie sie ihnen übergeben wurde. Das heißt, sie müssen nicht nur streichen und mit geeigneten Mitteln Dübellöcher verspachteln , sondern auch alle weiteren Veränderungen rückgängig machen. Es sei denn, der Vermieter hat Verwendung dafür.

Renovierungspflicht besteht nicht immer

Im Rahmen einer abschließenden Immobilienbegehung prüfen ehemalige Vermieter den Zustand ihres Eigentums. Dabei entscheidet sich, ob sie die hinterlegte Kaution in voller Höhe an Mieter zurückzahlen müssen. Im Falle von Beschädigungen verlieren Mieter gegebenenfalls ihren Anspruch auf Rückzahlung. Das gilt auch, falls sie unerlaubterweise Veränderungen an der Immobilie durchgeführt und nicht wieder rückgängig gemacht haben. Ob es nun um eingezogene Wände, verlegte Böden oder die Wandgestaltung mit Tapeten geht. Der Mietvertrag hält fest, inwieweit für Mieter vor dem Auszug eine zusätzliche Renovierungspflicht gilt. Grundsätzlich sind Schönheitsreparaturen aller Art aus gesetzlicher Sicht Sache des Vermieters. Es sei denn, er überträgt die Pflicht dazu mit entsprechenden Regelungen im Mietvertrag an eingemietete Verbraucher. Finden Mieter in ihrem Vertrag eine entsprechende Klausel, prüfen sie idealerweise, ob jene auch wirksam ist.

Wann sind Klauseln unwirksam? Starre Formulierungen wie die grundsätzliche Verpflichtung zum Streichen im Falle eines Auszugs sind nach mehreren Urteilen des Bundesverfassungsgerichts inakzeptabel. Im Rahmen eines Mietvertrags muss die Übertragung von Schönheitsreparaturen aller Art mit dem Zustand der Immobilie in Zusammenhang stehen. Ungültig sind übrigens auch Renovierungsklauseln für Wohnungen, die der Mieter seinerzeit in unrenoviertem Zustand in Bezug genommen hat.

Nach dem Auszug: Vorsicht vor Schadensersatzforderungen

Stellt der Vermieter bei der Abschlussbegehung der Immobilie Schäden oder andere Unzulänglichkeiten fest, hat er ein Recht auf Schadensersatz. Das gilt beispielsweise, wenn Mieter die Immobilie ohne seine Zustimmung drastisch verändert und die Änderungen vor dem Auszug nicht rückgängig gemacht haben. Exzentrische Tapeten oder Farben an der Wand können Immobilieneigentümer ihren Mietern nicht grundsätzlich verbieten. Im Rahmen der Selbstentfaltung haben Mieter das Recht auf freie Wohnraumgestaltung. Das aber nur, solange sie auch in der Immobilie leben. Ziehen sie aus und hinterlassen knallbunte Räume, die der Vermieter überstreichen muss, kann er ihnen die jeweiligen Kosten für die Rückführung in Rechnung stellen. Die Kaution reduziert sich in solchen Fällen um den entsprechenden Betrag.

Achtung: Schadensersatzansprüche verjähren sechs Monate nach Ende des Mietverhältnisses.</strong> Forderungen nach dieser Frist müssen unter Umständen nicht beglichen werden.