München (dpa) - Der Schauspieler und CDU-Politiker Charles M. Huber ist in den Senegal gezogen - das Land seines Vaters.

«Nachdem ich mich stark für eine Neuausrichtung der Afrikapolitik der Bundesregierung engagiert habe, in der Form wie sie jetzt auch von ihr gehandhabt wird, habe ich mir gedacht - warum nicht auch einmal in Afrika leben?», sagte der in Niederbayern aufgewachsene 62-Jährige der «Passauer Neuen Presse».

Bekannt wurde Huber als Kriminalkommissar Henry Johnson in der ZDF-Krimiserie «Der Alte». Von 2013 bis 2017 saß er für die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag und war dort Mitglied des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

«Früher bin ich vier- bis fünfmal pro Jahr in den Senegal geflogen. So werde ich es nun in die umgekehrte Richtung machen», sagte Huber. Er habe seit 2004 ein Haus im Senegal und gerade eine Schule eröffnet, in der im Laufe des nächsten Jahres 1000 Kinder unterrichtet würden. Geboren wurde Charles Huber als Karl-Heinz Huber in München.