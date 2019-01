Flatternde Fahnen mit farbenfrohen Botschaften - Moderne Werbung mit Spaßfaktor

Leben in der Öffentlichkeit - Moderne Kommunikation für alle mit Dropflags

Die Flut an Informationen, die auf Jung und Alt in diesen Tagen einströmt, kann zu einem echten Stressfaktor werden. Deshalb ist eine nette Werbebotschaft auf optisch ansprechend geformten Fahnen wie Beachflags & Dropflags eine willkommene Abwechslung bei vielen Menschen in allen Regionen des Landes. Insbesondere die Beachflags, die sich mit wenig Aufwand im Sand oder im Rasen befestigen lassen, werden gerne betrachtet, wenn sie sich im Wind bewegen. Das Zusammenspiel von Stoff und dem natürlichen Element Wind wird als angenehm empfunden, weil es eine besondere Lebendigkeit präsentiert. Die sich in der Bewegung befindliche Botschaft wird zum Spiel, denn zum Lesen der Information auf der Flagge müssen die Augen dem Wind folgen. Diese Anforderung an die Augen bietet eine Spur Entspannung, da der Blick nicht mehr gerade fixiert ist. Das Schweifen lassen der Augen wird von vielen Augenärzten für den Alltag am Computer sogar empfohlen. Daher nehmen die meisten Menschen den Blick auf Beachflags als angenehm wahr. Die Werbebotschaft auf den Flaggen wird zur sinnvollen Ablenkung vom Alltagstrott. Außerdem präsentieren die Beachflags oft sinnvolle Informationen, denn am Strand und am Wegesrand können sie zu wichtigen Wegweisern werden.

Robuste Verarbeitung für eine dauerhaft schöne Präsentation

Moderne Beachflags werden in unterschiedlichen Größen aus hochwertigen Materialien hergestellt. Die Stoffe sind wetterbeständig und farbecht, da sie auch bei ständiger Sonnenbestrahlung nicht durch das UV-Licht verblassen. Sogar die Hohlsäume der Flaggen sind farbecht gestaltet, sodass jedes Modell auf Dauer mit intensiv leuchtenden Farben überzeugt. Den Aufdruck auf den mobilen Dropflags können sich die Auftraggeber nach Wunsch aussuchen. Zu jeder Flagge sind für den Transport die passenden Teleskopruten und Transporttaschen erhältlich, sodass Event-Veranstalter ihre Beachflags an jedem Strand der Welt aufstellen können. Da die Beachflags bis zu einer Höhe von fünf Metern erhältlich sind, ragen Sie mit Ihrer aufgedruckten Information weit in die Höhe. Schon aus der Ferne erkennen alle Menschen Logos, Firmennamen und Motive auf den Flaggen.

Beachflags - Zubehör für die sichere Befestigung

Im Gegensatz zu den Beachflags können die Dropflags auch auf ebenen Flächen aufgestellt werden. Stabile schwere Standplatten sorgen für perfekte Sicherheit. In weichen Böden wie Sand oder Rasen sind die Beachflags die bessere Alternative, weil Bodendübel auch bei starken Winden festen Halt bieten. Ein zusätzlicher Pluspunkt für die Werbung auf Dropflags sind die schwer entflammbaren Stoffe, die es in allen Farben gibt. Einfache Werbeplakate aus Papier brennen nach einem Blitzeinschlag rasch ab und stellen daher am Strand und auf Plätzen immer ein Sicherheitsrisiko dar. Auf jeden Fall machen sowohl die Beachflags als auch die Dropflags das Leben im öffentlichen Raum mit ihren flatternden Stoffen abwechslungsreicher. Ist ein Event beendet, werden die Flaggen mühelos wieder abgebaut und für den kommenden Event platzsparend verstaut.