Berlin (dpa) - Die Moderatorin und TV-Bäckerin Enie van de Meiklokjes (44) hält am Zucker fest. «Also ich kenne keinen, der ohne Zucker glücklich ist», sagte sie in Berlin, wo sie am Wochenende die Verleihung der Goldenen Kamera besuchte.

«Man darf's nicht übertreiben.» Aber es sei wie bei allen Sachen: Ein normales Maß mache die Dinge fröhlich. Sie knoble auch gerne mal an veganen Rezepten rum, backe aber am liebsten mit Butter und Zucker. «Dann schmeckt's auch.»

Beim Backen höre sie gerne Hörspiele.