Berlin/Wien (dpa) - Die Fernsehköchin Sarah Wiener (56) hat einen Ordner für Beschimpfungen. «Ich habe den Traum, mal ein Theaterstück daraus zu machen, wenn ich Rentnerin bin», sagte Wiener der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Es ist so was von absurd, dass man gar nicht mehr beleidigt ist, weil man denkt: Die Welt ist von zwei Prozent Spinnern überzogen. Und alle schreiben mir.» Der Ordner sei kein E-Mail-Ordner, sondern ein richtiger. «Ich bin ein altes Mädchen. Ich bin sehr für analog.»

Wiener will in die Politik gehen. Sie kandidiert für Österreichs Grüne bei der Europawahl. Ihre Meinung zur deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)? «Ich finde sie sehr sympathisch. Sie hat meinen hohen Respekt dafür, wie sie mit diesen patriarchalischen Strukturen und auch zum Teil persönlichen Beleidigungen so souverän umgeht. Das würde ich mir auch für mich wünschen.»