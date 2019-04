München (dpa) - Ex-Skirennfahrer und Musik-Novize Felix Neureuther (35) hat mit einem Kommentar im Internet Spekulationen ausgelöst, ob er nackt in Florian Silbereisens TV-Show zu sehen sein könnte.

Aber er ruderte schnell zurück: «War nur ein Spaß», sagte Neureuther der Deutschen Presse-Agentur. Dem Radiosender Antenne Bayern sagte er: «Meine Frau hat gelacht, komm das ist witzig, das kannst Du so posten – aber ich glaube, dass sie es nicht so cool fände, wenn ich tatsächlich nackt auftreten würde.» Auch andere Medien hatten darüber berichtet.

Mit Blick auf die Abrufe des Songs bei iTunes hatte Neureuther bei Instagram geschrieben: #beiplatzeinstretichnacktbeifloriauf - oder besser lesbar: Bei Platz Eins tret' ich nackt bei Flori auf. Darauf entgegnete Silbereisen (37), der im Ersten regelmäßig die Sendung «Feste der Volksmusik» moderiert: «Ich bin mal gespannt, ob Felix mutig genug ist, um seine Versprechen einzulösen», teilte er der dpa mit. «Armin Rohde hat ja seinerzeit bei "Wetten, dass ...?" gezeigt, wie's geht." Rohde hatte in der Sendung im März 2003 eine verlorene Wette eingelöst und war nur mit einer Schürze bekleidet über die Bühne gelaufen. Dabei hatte das Publikum freie Sicht auf den Po des Schauspielers.

Neureuther hatte Mitte März sein letztes Profi-Skirennen bestritten. Am 1. April veröffentlichte er - als Aprilscherz für seine Fans - in Kooperation mit Antenne Bayern im Internet einen Clip, wo er in traditioneller Tracht vor Alpenkulisse beim Trällern eines Liedes mit dem Titel «Weiterziehn» zu sehen ist.