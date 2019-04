Hamburg (dpa) - Deutschlands bekannteste Burlesque-Tänzerin, Marlene von Steenvag, wünscht sich, Frauen würden mehr zu ihrer Weiblichkeit stehen. «Wir haben uns emanzipiert, wir haben beruflich das gleiche erreicht wie Männer, jetzt können wir das Ganze auch weiblich gestalten und wieder Frau sein», sagte die 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Sie liebe die Emanzipation, und sie sei den Frauen, die damals die gleichen Rechte für Frauen erkämpften, unendlich dankbar. «Aber jetzt habe ich das Gefühl, müssen wir als neue Generation noch mehr daran arbeiten, dass wir wieder Frau sein können und gleichberechtigt», meinte die Künstlerin, die 2012 das Berlin Burlesque-Festival gegründet hat.

Zusammen mit Else Edelstahl lädt Marlene von Steenvag an diesem Wochenende zum dritten Mal zum Hamburg Burlesque Festival. «Beim Burlesque steht das Entertainment im Vordergrund, der Charakter und die Persönlichkeit des Performers, welche Geschichte er zu erzählen hat statt der sexuellen Animation, die beim Striptease im Vordergrund steht», erklärte Steenvag. Die Ursprünge der Burlesque-Kunst entstanden in den 1940er Jahren in den USA.