New York (dpa) - Den perfekten Körper hat kurz nach der Geburt wohl keine Frau. Mütter, deren Selbstbewusstsein trotzdem leidet, finden Trost auf dem Instagram-Account von US-Komikerin Amy Schumer.

Die 38-Jährige postete am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto, auf dem ihr nackter Bauch zu sehen ist - und teilte gegen alle aus, die sie angefeindet hatten, weil sie kurz nach der Geburt ihres Babys Bilder von sich in Krankenhausunterwäsche veröffentlicht hatte. Sie bedauere es, wenn sie mit den Fotos irgendjemanden beleidigt habe, schrieb Schumer - machte jedoch klar, dass die Entschuldigung nicht ernst gemeint sei.

Die Komikerin und Schauspielerin («Dating Queen») postet in regelmäßigen Abständen Bilder, die sie sichtlich müde und mit zerzausten Haaren oder muffelig im Krankenhauskittel zeigen. Zu einem Foto, auf dem sie beim Milch-Abpumpen zu sehen ist, schrieb sie kürzlich: «Leute, und was macht ihr heute Abend so?» Bei ihren Fans kommt das gut an.

Bereits die Bekanntgabe von der Geburt ihres Sohns Gene im Mai hatte für Erheiterung gesorgt: «Unser Royal Baby ist zur Welt gekommen», schrieb Schumer damals. Gene wurde nämlich am selben Tag geboren wie der Sohn von Großbritanniens Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Schumer wurde am 5. Mai zum ersten Mal Mutter. Gene trägt den Nachnamen seines Vaters Chris Fischer. Mit ihm ist die Amerikanerin seit Februar 2018 verheiratet.