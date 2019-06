Der deutsche Trainer und sein niederländischer Assistent, Pep Lijnders , hatten Ähnlichkeiten in der Spielweise von Benfica Lissabon und dem Finalgegner Tottenham Hotspurs erkannt und daraufhin die Portugiesen ins Trainingslager auf Marbella eingeladen, wo sich die Reds auf das Endspiel vorbereiteten.

Das Team aus Lissabon wurde dabei gebeten, die Offensiv- und Defensivtaktiken der Spurs nachzustellen, damit sich das Team von Jürgen Klopp besser auf das Finale vorbereiten können. Sogar das Verhalten bei Standardsituation des Teams aus Tottenham wurde nachgestellt.

Ob diese Maßnahme entscheidend für den Ausgang des Finales war, ist fraglich. Der FC Liverpool wurde auf jeden Fall dafür belohnt, alle Register gezogen zu haben. Nach dem 2:0 Triumph der Liverpooler sprach Jürgen Klopp von der besten Nacht seiner Karriere . Nach vielen Niederlagen in wichtigen Spielen war der Coach auf jeden Fall sehr erfreut, einen großen und direkt den größten Titel im europäischen Vereinsfußball gewonnen zu haben. Die Bilder der Siegesfeier gingen um die Welt und zeigten den Trainer, wie er ausgelassen mit seinen Spielern feierte.

Klopp, der sehr hohe Sympathie im europäischen Fußball genießt, hat es nun endlich geschafft, und ist nach vielen Niederlagen in wichtigen Spielen nun endlich auf den Trainerolymp angekommen . In der Champions League hatte er schon zwei Endspiele, 2013 mit Borussia Dortmund und 2018 mit dem FC Liverpool, des höchsten europäischen Wettbewerbs verloren und manche redeten schon vom ewigen Zweiten. Nun ist er einer von nur vier deutschen Trainern, der sein Team zum Titel in der höchsten europäischen Spielklasse führen konnte.

Der Erfolgscoach ist nun auch endgültig ein richtig erfolgreicher Coach und kann sich in Zukunft, sollte es in Liverpool nicht mehr funktionieren, aussuchen, welches Team er trainiert. Viele deutsche wünschen sich natürlich, dass Klopp Jogi Löw als Nationaltrainer beerbt. Es ist aber auch denkbar, dass er in Zukunft einen anderen großen europäischen Club, wie Real Madrid, FC Barcelona oder Bayern München trainiert. Er äußerte sich aber erst kürzlich, dass er sich bei den Reds sehr wohlfühle und den Posten nicht freiwillig räumen wird. So können sich alle, die es mit Liverpool halten sehr freuen, denn Klopp wird sicher in Zukunft noch mehr Trophäen als Trainer sammeln. Das geheime Freundschaftsspiel gegen die B-Mannschaft von Benfica Lissabon zeigt, dass er alle Mittel ausschöpft, um Erfolg zu haben.