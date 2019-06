Dortmund (dpa) - Das Eichhörnchen, das Feuerwehrleute aus einem Dortmunder Gullydeckel befreit haben, ist auf dem Weg der Besserung. «Das Eichhörnchen kommt durch», sagte eine Assistentin einer Tierarztpraxis am Freitag.

Es habe die Notlage leicht verletzt überstanden und werde nun gesund gepflegt. Das Tier war am Donnerstag entdeckt worden. Nur der Kopf schaute aus einem engen Loch heraus. Feuerwehrleute hatten den ganzen Gullydeckel samt Eichhörnchen in die Praxis transportiert.

Dort war das Hörnchen in Narkose versetzt und vorsichtig aus dem Loch gezogen worden. Lediglich am Hals habe es leichte Verletzungen davongetragen, sagte die Assistentin am Freitag. Der Kanaldeckel habe nicht aufgeschnitten werden müssen. Wie das Hörnchen in die Falle geraten war, wurde nicht bekannt. Laut Feuerwehr hatte es vermutlich versucht, aus dem Kanal an die Oberfläche zu gelangen - und war dabei steckengeblieben.