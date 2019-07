Berlin (dpa) - Designer Wolfgang Joop (74) macht wieder Mode und ist sehr glücklich mit der neuen Aufgabe. «Es ist wie eine Wiederauferstehung», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Modeschöpfer präsentierte Hemden und T-Shirts mit bunten Drucken auf der Berliner Modewoche. Er hat die sogenannte Meisterwerk-Kollektion für das nordrhein-westfälische Textilunternehmen Van Laack entworfen.

Auf die Frage, was ihn noch immer antreibe, sagte Joop: «Ich will immer wieder auch in diesem Land zeigen, dass man auch hier bleiben kann und was bewegen.»

Auf einigen Kleidungsstücken sind Zeichnungen abgebildet, die Joop, der auch als Maler erfolgreich ist, selbst gefertigt hat. Im Herbst soll Joops Autobiografie als Buch erscheinen.