Riskieren Profisportler langfristig ihre Gesundheit?

Schnelle beziehunsgweise abrupte Richtungswechsel, viele Sprints und Bewegung bis zur Erschöpfung stehen bei den meisten Sportarten an der Tagesordnung. Immer wieder stellt sich also die Frage: Riskieren Profisportler ihre Gesundheit?

Verletzungen sind keine Seltenheit

Der Körper muss während der Saison über einen langen Zeitraum an der Belastungsgrenze arbeiten. So ist es kein Wunder, dass Verletzungen im Profisport keine Seltenheit sind. Vor allem Zerrungen sowie Muskel- und Bänderrisse treten immer wieder auf. Das hängt damit zusammen, dass diese Partien bei fast allen Sportarten besonders stark in Anspruch genommen werden. In allen Bereichen des Profisports arbeiten deshalb auch top ausgebildete Orthopäden und Sportmediziner. Doch einige Verletzungen stellen selbst die besten Mediziner vor Probleme: Die, die für jeden Profisportler das Karriereende bedeuten können. Ein Achillessehnenriss, schwere Knieverletzungen oder auch Hüftkomplikationen sind selbst heutzutage keine Selbstläufer. Diese Sportler haben ihren Körper für den Profisport „geopfert“.

Andy Murray und die Hüfte

Gerade von der Hüfte kann Tennisspieler Andy Murray ein Lied singen. Den ehemaligen Wimbledonsieger begleiten seit Jahren Schmerzen in dieser Region. Zu Beginn der Saison, unmittelbar vor den Australian Open verkündete er gar seinen Rücktritt und unterzog sich laut Sportschau einer komplizierten Operation . Bei diesem Eingriff wird eine Metallkappe in das Hüftgelenk integriert. Vor allem im Profisport ist dieser Eingriff unter Chirugen umstritten, das das Prinizip von "Metall auf Metall" nicht ganz ungefährlich ist. Betway Sport hat sich genauer mit diesem Eingriff beschäftigt und führt die Risiken eines solchen Eingriffs auf. Dazu zählen unter anderem die Gefahr einer Osteolyse, der Auflösung des Knochengewebes, oder einer Verletzung der Muskeln.

Foto: Betway

Vor allem der Altersfaktor ist nicht zu vernachlässigen. Während das durchschnittliche Alter für die Erneuerung einer Hüfte etwa bei 50 Jahren liegt, ist dies vor allem bei aktiven oder ehemaligen Profisportlern wesentlich eher der Fall. Andy Murray unterzog sich dieser Operation bereits mit Anfang 30. Derzeit feiert er sein Comeback im Mixed bei Wimbledon. Trotzdem gab es vor seiner Rückkehr einige Bedenken. Oliver Kahn beispielsweise hat sich erst nach seiner aktiven Karriere an der Hüfte operieren lassen.

Auch andere Sportler haben sich „geopfert“

Aber auch andere Sportler sind von schweren Verletzungen zurückgekehrt. Der Basketballstar Kobe Bryant beispielsweise riss sich die Achillessehne und brauchte mehr als 12 Monate, um wieder in der NBA Fuß zu fassen. Allerdings kehrte der fünfmalige NBA-Champ nie wieder zu alter Form zurück Auch Dirk Nowitzki, der im Sommer seine Karriere beendete, ist anzusehen, dass mehr als 20 Jahre Profisport in seinen Knochen stecken. Sowohl seine Knie als auch die Hüfte machen dem 2,13m Hünen mittlerweile schwer zu schaffen. Dies gilt auch für Tiger Woods, der laut Golfpost ein schmerzhaftes Lied von Hüfte und Rücken singen kann. Ein komplexer Schaden an der Bandscheibe begleitet Woods seit Jahren. Trotzdem schaffte es der Ausnahmegolfer , ähnlich wie Andy Murray, nach einer Operation zurückzukommen. Dies zeigt sein Erfolg bei den jüngsten US Masters.

Schaut man sich die Schicksale ehemaliger Leistungs- und Profisportlern an, die sich nach ihrer Karriere haben operieren lassen, kann man schon zu dem Schluss kommen, dass Leistungssport nicht immer vorteilhaft für den Körper ist. Bewegt man sich ständig an der Leistungsgrenze oder gar darüber hinaus, muss der Körper irgendwann Tribut zollen.