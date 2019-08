Hamburg (dpa) - Schauspielerin Martina Gedeck (57, «Bella Martha») hat ihren Lebenspartner, den Schweizer Regisseur Markus Imboden (63), geheiratet. «Schon ein Weilchen», antwortete sie in einem Interview von «Spiegel online» auf die Frage, ob sie verheiratet sei.

Gedeck und Imboden sind seit 2005 ein Paar. Zuvor war sie über Jahre mit dem Schauspieler Ulrich Wildgruber zusammen, der sich 1999 das Leben nahm. In einem Leben könne es «auch zwei, drei große Lieben» geben, sagte Gedeck. «So habe ich das erlebt. Zum Glück.» Die Schauspielerin, die in Berlin lebt und über ihr Privatleben nur wenig preisgibt, ist ab 8. August in der Scheidungskomödie «Und wer nimmt den Hund?» in den deutschen Kinos zu sehen.