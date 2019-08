Musik in einem Casino: Deshalb setzen Betreiber auf wohlige Klänge

Haben Sie schon einmal ein Casino bzw. eine Spielbank besucht und auf die Musik geachtet, die dort abgespielt wird? Wohlige Klänge schmiegen sich gekonnt an Ihr Trommelfell und sind nicht nur perfekt an die jeweiligen Spiele, sondern auch an das Interieur das Casinos adaptiert. Schließlich muss alles eine Einheit bilden, um den Spieler bestmöglich zu unterhalten. Im Folgenden gehen wir auf dieses spannende Thema näher ein und verraten, warum Ihnen die Musik sogar gefährlich werden kann.