Los Angeles (dpa) - Reality-Star Kim Kardashian (38) hat It-Girl Paris Hilton (38) als ihre Entdeckerin gepriesen.

«Ich würde wirklich alles für sie tun. Sie hat mir meine Karriere geschenkt. Das rechne ich ihr total an», sagte die US-Amerikanerin in einem Clip zu ihrer Show «Keeping Up with the Kardashians», der am Sonntag (Ortszeit) im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Loyalität sei ihr sehr wichtig.

In dem Video zur neuen Staffel der Reality-Serie ist zu sehen, wie Kardashian in einem Musikvideo von Hilton mitspielt. Die beiden waren schon vor Kardashians Fernsehkarriere gut befreundet. Die Ehefrau von Rapper Kanye West (42) arbeitete damals für die Urenkelin des Hotelgründers Conrad Hilton und war 2003 in ihrer Show «The Simple Life» zu sehen.