Den Haag (dpa) - Beim Barte des Königs: Es passiert nicht oft, dass der niederländische König Willem-Alexander (52) in Sachen Styling seiner Frau und Fashion-Queen Máxima (48) die Schau stiehlt. An diesem Dienstag war es soweit.

Der Monarch erschien mit modischem Vollbart im Rittersaal des Parlaments in Den Haag. Zum ersten Mal seit über einhundert Jahren - seit Willem III. - verlas ein bärtiger König die Thronrede am traditionellen «Prinsjesdag» (Tag der kleinen Prinzen).

In den Ferien lässt sich der König gerne ein Bärtchen stehen. Noch im August war er damit sogar bei einem offiziellen Termin gesichtet worden. Doch bisher hatte er sich immer pünktlich zum Arbeitsbeginn wieder rasiert.

Der rötliche Bart des Königs war in den sozialen Netzwerken ein Topthema. «Männlich», «Großartig», lobten viele Niederländer. «Passt auch farblich so schön», schrieb eine Frau über den Look des rothaarigen Oranje-Königs. Auch Stylisten und Barbiere lobten den Look. Damit passe er noch besser zu Königin Máxima.

Die modisch interessierte Königin hatte übrigens für den großen Auftritt eine Robe ihres niederländischen Lieblingsschneiders Jan Taminiau gewählt. Ein schmal geschnittenes langes bordeauxrotes Kleid mit Dekolleté.

Nach der Thronrede fuhr das Königspaar in gläserner Kutsche durch Den Haag. Tausende jubelten den Royals zu, als sie später auf dem Balkon des Palastes erschienen.