Los Angeles (dpa) - Für US-Schauspielerin Kristen Stewart (29) war ihr britischer Kollege Robert Pattinson (33) die erste große Liebe - und er sei immer noch «der Beste». Das sagte sie am Dienstag (Ortszeit) in der «Howard Stern Show» des US-Radiosenders Sirius XM.

«Wir waren für einige Jahre zusammen», bestätigte Stewart dem Moderator. «Rob» sei ihre erste große Liebe gewesen. Zweimal betonte sie: «Er ist der Beste.»

Ihr sei nicht erlaubt worden, zu sagen, was am Set zu «Twilight» passiert sei. Sogar Jahre später habe sie gefürchtet, man würde denken, die Romanze mit ihrem Co-Star sei für Filmwerbezwecke künstlich inszeniert worden - was jedoch nicht der Fall gewesen sei. «Es war so bizarr», erinnerte sie sich.

Stewart und Pattinson spielten in den Verfilmungen der «Twilight»-Romane von Stephenie Meyer das Liebespaar Bella Swan und Edward Cullen. 2008 feierte der Kinofilm «Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen» US-Premiere. 2009 folgte mit «New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde» die Fortsetzung, die wie ihr Vorgänger ein großer Erfolg wurde. Der dritte Teil «Eclipse - Bis(s) zum Abendrot» lief 2010 an. Bis 2013 waren Steward und Pattinson mit kleinen Unterbrechungen auch privat ein Paar.