Halbbruder tot: 15-Jährige am Freitag vor Haftrichter

Familiendrama in Detmold

Nach einem Gewaltverbrechen in einer Familie in Detmold wird die Tatverdächtige am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 15-Jährige ihren dreijährigen Halbbruder erstochen hat.