Berlin (dpa) - Hätte der 90er-Jahre-Filmklassiker «Titanic» nicht doch ein Happy End nehmen können? Dazu hat sich nach Regisseur James Cameron und Hauptdarstellerin Kate Winslet nun auch die Sängerin Céline Dion in einer Late-Night-Show geäußert.

Die Frage wird nämlich auch mehr als 20 Jahre nach dem Kassenschlager noch heiß diskutiert: Hätte Hauptfigur Jack Dawson, gespielt von Leonardo DiCaprio, nicht auch noch auf die Tür gepasst, auf der seine Geliebte Rose nach dem Untergang des Schiffes im Meer trieb?

Entertainer Jimmy Fallon fragte Dion in seiner «Tonight»-Show, ob Rose nicht Jacks Leben hätte retten können, wenn sie ein bisschen zur Seite gerutscht wäre. Fallon zeigte ihr ein Foto der berühmten Szene. Die Kanadierin, die den Titanic-Song «My Heart Will Go On» gesungen hatte, antwortete nach kurzem Zögern: «Wenn du dir das Bild genau anschaust, siehst du, dass Rose entweder tot oder erfroren ist.» Jedenfalls sei sie nicht ganz bei sich gewesen.

Zur Hauptfigur Jack sagte Dion, dass dieser keine Extra-Einladung gebraucht habe nach dem Motto:. «Come on Baby, mach's dir bequem! Spring drauf!» Sie vermutete, dass Jack vom kalten Ozeanwasser so durchgefroren war, dass er nicht mehr die Kraft besaß, auf die Tür zu springen.

Dion ist nicht die erste, die sich in die Debatte einschaltet. Regisseur James Cameron sagte 2017 der Zeitschrift «Vanity Fair» zur Tür-Kontroverse: «Hätte er gelebt, wäre das Ende des Films bedeutungslos gewesen.» Winslet sagte kurz darauf in der Late-Show von Stephen Colbert: «Er hätte sich einfach mehr Mühe geben sollen, auf die Tür zu kommen.» Winslet und Colbert spielten die Szene nach und zeigten: Es wäre genug Platz gewesen!

DiCaprio wurde dieses Jahr in einem Interview des Senders «MTV» von seinen Schauspielerkollegen Brad Pitt (55) und Margot Robbie (29) danach gefragt. Anders als Cameron, Winslet und Dion sagte DiCaprio nur: «Kein Kommentar».