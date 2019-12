Tipps für ein entspanntes Weihnachtsfest

Der Baum steht schief, die Gans ist versalzen, und am Ende spielen alle nur mit ihren Handys herum: So sieht der perfekte Heiligabend sicher nicht aus. Doch im Feiertagsstress kann so einiges danebengehen. Neun Last-Minute-Tipps für ein frohes Fest.

1. Schon vor Heiligabend den Weihnachtsbaum aufstellen

Viele Weihnachtsbäume sind für den Transport in einem Netz verpackt und brauchen nach dem Auspacken und vor dem Schmücken einen Tag Zeit, um die Äste zurück in ihre ursprüngliche Position zu bringen. Der Verband Natürlicher Weihnachtsbaum rät dazu, das Netz von oben nach unten aufzuschneiden. Zwei Meter hohe Bäume benötigen etwa zwei Liter Wasser am Tag - der Bedarf kann sich aber je nach Standort im Raum erhöhen. Der Baum steht besser nicht vor einer Heizung oder einem Ofen, da er sonst austrocknet und schneller seine Nadeln verliert.

2. Für die nötige Christbaum-Sicherheit sorgen

Beim Aufstellen des Baums erleichtern Ständer mit Seilzugtechnik die Arbeit. Sie seien leichter in der Handhabung als andere Modelle, erklärt der Tüv. Dabei wird der Baum in ein Drahtseil mit Klemmen gespannt, das über einen Fußhebel festgezogen wird. Gut ist es, wenn sich der Ständer im festgestellten Zustand verriegeln lässt. Das ist vor allem wichtig, wenn kleine Kinder im Haus sind. Es verhindert, dass der Ständer unabsichtlich geöffnet wird und der Baum dann kippt.

Tipps der Feuerwehr: So feiern Sie sicher Weihnachten 1/12 Der Lichterbaum im Wohnzimmer, die Weihnachtsgans im Ofen: Die Feuerwehr Münster warnt davor, die Brandgefahr an den Festtagen zu unterschätzen – und empfiehlt Rauchmelder in der Wohnung und auf dem Gabentisch. Die weiteren Tipps der Brandprofis: Foto: Cma

Der Weihnachtsbaum sollte erst kurz vor dem Weihnachtsfest ins Haus geholt werden, damit er nicht so schnell austrocknet. Im Haus sollte der Baum ständig im Wasser stehen. Foto: A2836 Carsten Rehder

Adventskränze und Weihnachtsbäume trocknen mit der Zeit aus und sind dann umso leichter entflammbar. Trockenes Tannengehölz brennt mit hoher Geschwindigkeit und Temperatur ab, eine Ausbreitung auf das ganze Zimmer oder die Wohnung ist deshalb möglich. Ein Feuerlöscher oder ein Eimer mit Wasser sollten immer bereitstehen. Foto: A3542 Karl-Josef Hildenbrand

Der Weihnachtsbaum sollte genug Abstand von brennbaren Gegenständen (wie etwa Gardinen) halten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Empfohlen werden elektrische Kerzen als Weihnachtsbaumschmuck, und zwar ausschließlich Lichterketten mit dem VDE-Symbol. Auch elektrische Kerzen sollten nur dann leuchten, wenn jemand Zuhause ist. Foto: Friso Gentsch

Brennende Kerzen sollten am Weihnachtbaum besser gar nicht erst angebracht werden. Sollten dennoch echte Kerzen Verwendung finden, muss genügend Abstand zu darüber liegenden Zweigen bestehen. Angezündet werden Kerzen immer nur von hinten nach vorn und von oben nach unten an. Gelöscht wird in umgekehrter Richtung. Dabei ist unbedingt auf wehende Gardinen oder Vorhänge zu achten. Foto: cro

Kerzen brauchen einen festen Stand und sollten nur in geeigneten und nicht brennbaren Halterungen aufgestellt und entzündet werden. Zu vermeiden sind brennbare Unterlagen oder Materialien in der näheren Umgebung (Gardinen, Papierservietten, Geschenkpapier). Dabei sind spielende Kinder und der Bewegungsdrang von Haustieren zu berücksichtigen. Foto: Colourbox

Wunderkerzen dürfen nie in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsbaum oder brennbaren Materialien abgebrannt werden; glühende Reste müssen sorgfältig entsorgt werden. Abgebrannte Wunderkerzen müssen vorher ausreichend lang unter kaltes Wasser gehalten werden. Foto: Patrick Seeger

Feuerzeuge und Zündhölzer sollten sich immer außerhalb der Reichweite von Kindern befinden. Foto: A2902 Achim Scheidemann

Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt brennen. Sie müssen gelöscht werden, bevor sie völlig heruntergebrannt sind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Auch bei der Zubereitung eines Festessens sollte stets bedacht werden, dass brennendes Fett in Pfannen oder Fritteusen nie mit Wasser gelöscht werden darf. Spritzendes Fett ist höchst gefährlich. Im Falle eines Falles wird der Deckel auf Topf oder Pfanne gelegt und das Ganze von der Herdplatte genommen. Ein fest sitzender Deckel erstickt das Feuer, und die Flamme erlischt. Foto: Colourbox

Und wenn es doch zum Brand kommt: sofort den Notruf 112 wählen, Fenster und Türen schließen und die Wohnung verlassen. Foto: Ostalb Network

3. Brandgefahr in der Wohnung minimieren

Kerzen darf man wirklich nie unbeaufsichtigt brennen lassen. Der Deutsche Feuerwehrverband rät, vorsorglich einen vollen Wassereimer und einen großen Lappen bereitzustellen. Die Prüforganisation Dekra empfiehlt, Flammen nicht auszublasen, sondern mit einem Kerzenlöscher zu ersticken. Bei mangelhafter Dochtqualität oder Zugluft könne sich die Flamme nach dem Ausblasen erneut entzünden. Beim Kauf sollten Kunden auf das RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kerzen achten.

4. Kinder von Stechpalmen fernhalten

Babys und Kleinkinder lassen sich gerne von roten Beeren am Adventsgesteck zum Naschen verführen. Aufpassen sollten Eltern bei der populären Stechpalme (Ilex aquifolium), warnt die Stiftung Kindergesundheit. Die Beeren lösen unter Umständen Bauchkrämpfe, Durchfall und Erbrechen aus. Im Verdachtsfall sollten Eltern sich sofort an ihren Kinderarzt oder das lokale Giftnotrufzentrum wenden.

5. Geschenkbänder sind Gefahr für Katzen

Sie rascheln, glitzern und sind gefährlich - denn Geschenkbänder werden leicht von Katzen verschluckt. Die Stubentiger sollten daher nur unter strenger Aufsicht mit dem Raschelband spielen dürfen, rät die Tierärztin Sabine Schroll im Magazin «Ein Herz für Tiere» (Ausgabe 12/2019). Gelangen scharfkantige Ringelbänder in den Darm einer Katze, können sie dort schwere Verletzungen hervorrufen.

6. Parfüm als Last-Minute-Geschenk?

An Weihnachten werden gerne Parfüms verschenkt. Käufer sollten bei der Auswahl maximal drei Düfte probieren, rät Martin Ruppmann, Geschäftsführer der Fragrance Foundation und des Kosmetikverbands VKE: «Sie haben ein linkes, ein rechts Handgelenk und vielleicht noch einen Handrücken, auf dem Sie probieren können.» Kunden sollten den Duft auf die Haut auftragen. «Riechstreifen helfen natürlich, aber es ist etwas anderes, wenn der Duft auf die Haut trifft.»

7. Versalzenes Festessen mit Sahne retten

Das aufwendige Festessen ist fast fertig - und dann rutscht der Salzstreuer aus der Hand. Versalzene Suppe lässt sich einfach mit Wasser oder Sahne strecken, erklärt die Initiative «Zu gut für die Tonne!» des Bundesministeriums für Ernährung. Fisch und Fleisch, das zu viel Salz bekommen hat, lasse sich klein schneiden und mit einer neutralen, ungewürzten Beilage wie Reis oder Kartoffeln vermengen, raten die Experten. Wenn Fleisch oder Fisch zu scharf geraten sind, könne - wenn es zu der Mahlzeit passt - auch Honig Abhilfe schaffen.

8. Kaffee als Hilfe für den Magen

An Weihnachten wird geschlemmt, was das Zeug hält. Gerade nach einem sehr üppigen Mahl wie einem Gänsebraten mit Rotkohl und Knödeln kann sich im Magen Unwohlsein mit Völlegefühl oder Blähungen ausbreiten. Mancher Betroffene denkt dann vielleicht, dass ein Schnaps den Magen aufräumt. Die Apothekerkammer Niedersachsen rät stattdessen dazu, lieber zu einem Kaffee zu greifen - denn der regt die Verdauung an.

9. Den Heiligabend nicht zum Handyabend machen

Es könnte alles so gemütlich sein an Heiligabend. Doch dann sitzt man nebeneinander, und jeder schaut, wischt und tippt schweigend auf sein Handy. «Wer ständig am Smartphone hängt und jedes Detail über Social Media teilt, nervt», warnt die Stil-Trainerin Susanne Helbach-Grosser. Denn auch der Empfänger der Nachrichten werde so vom Feiern abgehalten. Die Expertin rät, handyfreie Zeiten schon vorab zu vereinbaren. Ein Foto vom Baum ist okay - dann das Handy ausschalten!