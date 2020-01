«Klimahysterie» ist «Unwort des Jahres» 2019

Für 2004 entschied sich die Unwort-Jury für den Begriff „Humankapital”. Jury: „Der Gebrauch dieses Wortes aus der Wirtschaftsfachsprache breitet sich zunehmend auch in nichtfachlichen Bereichen aus und fördert damit die primär ökonomische Bewertung aller denkbaren Lebensbezüge, wovon auch die aktuelle Politik immer mehr beeinflusst wird. Humankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Bereits 1998 hat die Jury Humankapital als Umschreibung für die Aufzucht von Kindern gerügt. Aktueller Anlass ist die Aufnahme des Begriffs in eine offizielle Erklärung der EU, die damit die 'Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie das Wissen, das in Personen verkörpert ist', definiert (August 2004).”