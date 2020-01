Wer den Umzug selber organisiert, der muss Möbel, Küchengeräte und weitere sperrige Pakete zum neuen Wohnort verschicken. Mit der richtigen Spedition kommen die versendeten Güter schnell und kostengünstig an, ohne dass sich dabei Komplikationen einstellen. Wer als Unternehmer selber Waren produziert und im Anschluss seine Produkte ins In- und Ausland verkaufen möchte, der ist ebenfalls auf die Serviceleistungen einer Spedition angewiesen. Eine störungsfreie und reibungslose Logistik entscheidet maßgeblich über den Erfolg des Unternehmens, genauso wie über die gelungene Durchführung eines Umzugs. Deshalb ist es wichtig, die Leistungen der verschiedenen Speditionen im Vergleich zu sehen, um einen bezahlbare und zuverlässige Transportwege zu finden.

Speditionen online vergleichen und direkt buchen

Vorbei sind die Zeiten der mühsamen Recherche, um sich das beste Angebot bezüglich der zu versendeten Güter und Waren zu sichern. Mittlerweile kann jeder online mit Hilfe eines Versandkostenrechners konkrete Transportpreise abfragen und berechnen. Bequem und schnell lässt sich im Anschluss der gewünschte Auftrag vergeben, sodass keine wertvolle Zeit verschwendet wird. Auf diese Weise lassen sich aktuelle Tagespreise und freie Laderäume direkt ausfindig machen. Das Vergleichsportal: pamyra.de führt nur zuverlässige Speditionen auf, bei denen die genauen Preise, konkreten Leistungen und hilfreiche Bewertungen sofort ersichtlich sind. Der Service ist für Versender kostenfrei, es fallen auch keine monatlichen Gebühren oder sonstigen versteckten Kosten an. So lässt sich zeitnah das beste Angebot finden und im Anschluss buchen. So können sowohl Privat- als auch Geschäftskunden ohne Komplikationen und Verzögerungen die richtige Transportlösung für den jeweiligen Anspruch finden. Abhängig vom jeweiligen Tagesangebot und der Auftragslage sind bei den Speditionen vorteilhafte Preisersparnisse von bis zu 70% möglich.

Sperrige Sondergüter problemlos versenden

Produzierende Unternehmen verschicken ihre Waren sowohl an Endkunden als auch zu Partnerbetrieben, welche sich immer häufiger im Ausland befinden. Um auch große Pakete und sperrige Güter günstig zu versenden, ist ein vorheriger Vergleich der Transportangebote anzuraten. Dazu gehören unter anderem Getriebe, Küchengeräte, Maschinen, Motoren, Möbel, Öfen, Quads, Stoßstangen, Trockner, Türen und Waschmaschinen. Neben einem günstigen Preis hat ebenfalls die Sicherheit beim Versand oberste Priorität, damit die Güter ohne Schäden und voll funktionsfähig beim Empfänger ankommen. Dank dem Vergleich und Versandkostenrechner müssen nicht mühsam die einzelnen Speditionen kontaktiert werden, um sich einen Kostenvoranschlag für das jeweilige Transportgut einzuholen. Auf diese Weise kommt zur finanziellen noch die zeitliche Ersparnis bei der Buchung des Gütertransports dazu.