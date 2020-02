Sportwetten vor neuer Regulierung: Was soll sich ändern und ab wann?

Aus diesem Grund duldeten die deutschen Behörden entsprechende Angebote bisher größtenteils. Nun gibt es jedoch in Deutschland einen neuen Anlauf: Die Bundesländer einigten sich im Januar auf die Grundzüge für einen neuen Glücksspielstaatsvertrag. Dieser sieht eine grundsätzliche Erlaubnis für Online-Glücksspiel und Sportwetten, fordert aber auch strenge Regelungen.

Was soll sich durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag ändern?

Die Eckpunkte in Bezug auf die Sportwetten-Regulierung halten jedoch einige bittere Pillen für die Wettanbieter bereit . Dazu gehören:

1. Einzahlungslimit von 1.000 Euro

Künftig sollen die Einzahlungen von Tippern auf 1.000 Euro pro Monat begrenzt werden. Damit möchten die Regulierer finanzielle Schäden für suchtgefährdete Personen eindämmen. Wenn die aktuellen Pläne umgesetzt werden, erfolgt aber wohl keine Anrechnung etwaiger Gewinne auf dieses 1.000 Euro-Limit.

2. Live-Wetten werden beschränkt

Gerade die beliebten Live-Wetten sollen erheblich eingeschränkt werden. So soll es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, während des Spiels auf die Anzahl der Tore in einem Spiel zu setzen. Auch das Einloggen bei zwei Wettanbietern gleichzeitig zum Vergleich der Quoten für Live-Wetten soll abgeschafft werden.

3. Werbeverbot

Darüber hinaus planen die Regulierer, zwischen 6 und 23 Uhr ein Werbeverbot für Sportwetten einzuführen. Hierbei bleibt jedoch abzuwarten, wie dies in der Praxis genau umgesetzt werden kann. Schließlich sind Wettanbieter mittlerweile wichtige Sponsoren für viele Fußballvereine und würden auch durch Stadionwerbung quasi automatisch während Sportübertragungen für sich werben. Es bleibt abzuwarten, welche Lösungen hier gefunden werden.

4. Sperrdatei

Eine zentrale Sperrdatei soll zudem alle Tipper mit einer Selbst- oder Fremdsperre erfassen. Diese läge bei einer neu zu schaffenden Aufsichtsbehörde. Darüber hinaus müssten die Anbieter alle Daten zu ihren Spielern und deren Wetten stets abrufbar halten. So könnte die Behörde prüfen, ob Manipulationen zum Nachteil der Kunden vorgenommen würden.

Aktuell ist noch nicht klar, welche dieser Punkte in welcher Form Einzug in den neuen Glücksspielstaatsvertrag erhalten. Bis zur endgültigen Entscheidung folgen noch viele Anhörungen und Sitzungen (unter anderem auch von den Fachverbänden der Branchen), die noch Änderungen mit sich bringen könnten. Es bleibt also abzuwarten, wie das Vertragswerk am Ende aussieht und ob einige Vorschläge eventuell noch abgemildert werden.

Wettanbieter nach wie vor prüfen

Wer sich für Sportwetten interessiert, sollte die Anbieter auch nach wie vor genauer unter die Lupe nehmen . Dabei lassen sich die wichtigsten Merkmale vergleichen und auf Basis dieser Informationen der passende Anbieter finden. Wichtige Entscheidungskriterien sind:

- Quoten für Wetten

- Lizensierung

- Boni und Bonusbedingungen

- Behandlung der Wettsteuer

- Angebot an Wetten

Wer hier letztlich einen passenden Anbieter findet, kann die besten Sportereignisse für sich selbst noch mit einem zusätzlichen Nervenkitzel aufpeppen.

Sportwetten-Regulierung könnte die Branche verändern

Unter dem Strich lässt sich festhalten, dass der neue Regulierungsanlauf die Branche wirklich nachhaltig verändern könnte. Gerade die Einzahlungslimits und die Einschränkung der Live-Wetten stellen einige Anbieter sicherlich vor größere Herausforderungen. Für Tippfreunde ändert sich zunächst nichts, da der neue Glücksspielstaatsvertrag frühestens Mitte 2021 in Kraft tritt . Trotzdem dürfte es spannend werden, zu sehen, was letztlich geltendes Recht wird und wie die Branche damit umgeht.