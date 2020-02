Eine Bar braucht in der heutigen Zeit ein Thema

Bars, Kneipen, Pinten, Tavernen - überall auf der Welt das Gleiche. Ob sie sich nun auf Bier spezialisieren, Tausend verschiedene Schnäpse im Sortiment haben oder schon seit 300 Jahren bestehen: Irgendwie ist es doch immer das gleich. Heißt konkret: Wer sich heute in der Szene einen Kundenstamm aufbauen will, sollte sich erstens von der Masse abheben und zweitens sein Publikum ganz genau kennen. Denn ohne ein Thema, das der Zielgruppe auf den Leib geschneidert ist, geht es nicht.

Tolles Ambiente und Fußball reichen nicht mehr

Gute Musik, öfters mal ein Live-Event, die wichtigsten Fußballspiele in Live-Übertragung und der beste Kaffee in der Stadt - das alles bieten inzwischen sehr, sehr viele Bars. Ohne gute Planung (Stichwort Businessplan) geht es einfach nicht. Und dazu gehört eben auch, dass man sich genau überlegt, wie man sich von der Konkurrenz abheben kann, wo die eigenen Stärken liegen könnten und was die Bar besonders macht. Sky und Barmöbel, die nicht gleich zusammenfallen, reichen jedenfalls nicht aus. Welche Möglichkeiten gibt es da?

Bar, Lounge oder beides?

Stimmt die Location, kann das typische Bargefühl von langem Tresen und hohen Stühlen auch durch eine Lounge erweitert werden. Natürlich muss der Stil der Einrichtung dann stimmen - wer die Bar in Edelstahl und Glas einrichtet, wird mit Loungemöbeln im Retro-Stil eher Kontraste setzen, statt ein einheitliches Konzept zu schaffen. Aber abhängig von der anvisierten Kundschaft ist auch das kein Problem. Barhocker und -tische sind beispielsweise bei VEGA in Holz, Metall, mit und ohne Textilbezug und in zahlreichen unterschiedlichen Stilen verfügbar. Barmöbel aus Holz wirken gediegen, können aber in hellen Tönen auch sehr modern wirken. Daher bietet der Händler für Gastronomiebedarf hier das gleiche Möbelstück in verschiedenen Farben und Größen an. Ein Flechtwerk wirkt leicht und etwas exotisch, Metall dagegen immer steril und kühl - hochmodern also.

Konzept finden und umsetzen

Bars können sich auf unterschiedliche Art und Weise von der Masse abheben. Im Idealfall bieten sie natürlich ein stimmiges Gesamtkonzept. Aber das ergibt sich nicht von alleine, sondern das muss man sich als Gründer oder Gründerin erarbeiten. Es gibt verschiedene Ausgangspunkte:

die Location: Das Madame Claude in Berlin war früher ein Bordell, heute ist es eine Bar. Die Möbel sind an der Decke festgemacht, der ganze Raum scheint auf dem Kopf zu stehen. Hier hat die Location das Konzept beeinflusst, das Bordell wurde einmal komplett umgekrempelt. Sprichwörtlich.

die Einrichtung: Die H. R. Giger Museum Bar in Gruyère gibt einem das Gefühl, direkt in ein Filmset oder ein Gemälde des Künstlers gelangt zu sein. Die Innenausstattung ist von Wand- und Deckengestaltung über die Möbel bis hin zur Karte erinnert alles an ihn. Er hat die Bar selbst gestaltet, ohne die passenden Möbel wäre das Ambiente nicht möglich. Da die Bar neben einem Altersheim liegt (Sic!) schließt sie allerdings schon um 20:30 Uhr ...

das Publikum: Manche Bars ziehen aufgrund ihrer Location oder ihrer Öffnungszeiten ganz bestimmte Menschen an. In der Nähe von Schauspielhäusern sind es die Theaterleute, in Hochschulnähe Studierende, neben dem Bahnhof Geschäftsreisende. Die Klientel darf das Konzept bestimmen, und das darf sich in Namensgebung, Karte und Gestaltung der Räumlichkeiten zeigen. So wie im Subsix auf den Malediven, der legendären Bar auf der Privatinsel unter Wasser. Oder wie in mancher Studentenkneipe, die keine zwei gleichen Barhocker hat und bisweilen aussieht wie die Küche einer Studenten-WG ...

Bei der Vorbereitung Konzept nicht vergessen!

Wer eine Bar eröffnen will, benötigt erst einmal einen Gewerbeschein. Ein Gaststättenunterrichtungsnachweis, eine Schanklizenz und ein polizeiliches Führungszeugnis sind genauso nötig wie die Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und andere Papiere. Noch viel wichtiger ist aber, dass die Bar einem stimmigen Gesamtkonzept folgt und sich damit von der breiten Masse abhebt. Übrigens wird es 2020 ohne kostenloses WLAN schwierig ... das sollte unbedingt schlüssig in das Motto/Thema integriert werden!