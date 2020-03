Berlin (dpa) - Wegen eines Corona-Falls in ihrer Familie hat Influencerin Cathy Hummels (32) ihren für dieses Wochenende geplanten Auftritt bei «Schlag den Star» abgesagt. Das teilte ProSieben am Freitag mit. Für sie springt in der Live-Show am Samstag ab 20.15 Uhr Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner ein. Sie tritt gegen Influencerin Dagi Bee an. Elton führt bei «Schlag den Star» durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Es wird kein Studio-Publikum geben.