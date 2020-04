New York (dpa) - Die US-Schauspielerin und sechsfache Mutter Angelina Jolie (44) rät Eltern in der Corona-Krise zu weniger Perfektionismus. «Es ist eine wunderbare Sache, wenn man entdeckt, dass seine Kinder einen nicht perfekt wollen», schrieb Jolie in einem offenen Brief im «Time»-Magazin.

«Sie wollen nur, dass man ehrlich ist. Und sein Bestes gibt.» Es sei in der Krise «unmöglich», gleichzeitig alles richtig zu machen, alle Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen und gleichzeitig auch noch ruhig und positiv zu bleiben.

Jolie, die mit Filmen wie «Lara Croft: Tomb Raider», «Mr. & Mrs. Smith» und «Maleficent – Die dunkle Fee» berühmt wurde, hat drei adoptierte Kinder und drei leibliche mit dem Schauspiel-Kollegen Brad Pitt, von dem sie inzwischen getrennt lebt.