Tübingen (dpa) - Ein 13-Jähriger ist in einer Tübinger Klinik gestorben, nachdem er eine Ecstasy-Tablette geschluckt hatte. Gegen einen 15-Jährigen, der ihm die Pille gegeben haben soll, werde ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Beschuldigte bestreite die Vorwürfe bisher.

Der 13-Jährige war am Sonntagabend mit zwei Freunden in Münsingen auf der Schwäbischen Alb unterwegs, als er kollabierte. Die beiden Freunde alarmierten die Rettungskräfte. Der Zustand des Jugendlichen habe sich aber so stark verschlechtert, dass er nach wenigen Stunden gestorben sei, hieß es weiter. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

Einer der Begleiter des Jugendlichen hatte den Rettungskräften den Angaben zufolge einen Hinweis gegeben, wonach der 13-Jährige offenbar wissentlich die Ecstasy-Tablette geschluckt hatte. Die Polizei geht außerdem Hinweisen nach, wonach der 15-Jährige die Pille im sogenannten Darknet - einem besonders geschützten Bereich im Internet - erworben haben könnte, ohne selbst die Inhaltsstoffe und den Wirkstoffgehalt zu kennen.

Bislang gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass der beschuldigte Jugendliche noch weitere Tabletten an andere Menschen abgegeben hat, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Behörden warnten trotzdem eindringlich nicht nur grundsätzlich vor der Einnahme von Ecstasy-Tabletten, sondern auch speziell vor dem Konsum von Substanzen aus dem Darknet.