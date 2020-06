Chemnitz (dpa) - Claudius Dreilich, Sänger der Ost-Rockband Karat, hat in der Corona-Zwangspause neue Erfahrungen bei der Rasenpflege gemacht. Er habe gelernt, wie man Rasen vertikutiert, berichtete der 49 Jahre alte Musiker in Chemnitz.

«Ich bin nicht glücklich mit dieser Erfahrung, denn das wird jetzt jedes Jahr von mir verlangt», sagte Dreilich am Rande eines Auftritts.

Die Band Karat, die in diesem Jahr ihr 45-jähriges Bestehen feiert, hatte am Samstag ein Hotelzimmer-Rockkonzert gegeben. Die Musiker spielten auf einer Bühne im Innenhof, die Konzertbesucher verfolgten den Auftritt an Fenstern, von der Dachterrasse und aus umzäunten Freiluft-Lounges. Claudius Dreilich hatte 2005 die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Herbert als Sänger der Gruppe angetreten.

