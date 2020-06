Die Fußballligen laufen wieder, welche Spiele aus welcher Liga sind spannend?

Bundesligasaison geht auf das Ende zu

In der 1. Bundesliga haben die Vereine nach dem Restart schon acht Spieltage hinter sich gebracht. Am kommenden Wochenende findet noch der 34. Spieltag statt. Viele Entscheidungen sind bereits in den letzten Wochen gefallen, trotzdem dürfen sich die Fußballfans am Wochenende noch auf packende Duelle freuen. Im Tabellenkeller steht Paderborn als Aufsteiger fest. Zwischen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf geht es noch um die Entscheidung, welche Mannschaft auf direktem Weg den Gang in die 2. Bundesliga antreten muss und welches Team zumindest noch die Chance hat über die Relegation die Klasse zu halten. Die Bremer können aus eigener Kraft nicht mehr den Relegationsplatz erreichen. Aber bei einem Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln könnten die Bremer zumindest noch auf eine Niederlage von Düsseldorf hoffen. Die Fortunen müssen ihrerseits versuchen bei Union Berlin die letzten notwendigen Punkte für die Verteidigung des Relegationsplatzes zu holen. Aktuell spricht eher wenig für Bremen, das kurz vor dem Abstieg steht.

Spannend geht es in der Bundesliga noch im Kampf um die internationalen Plätze zu. Neben Meister Bayern München hat auch Borussia Dortmund einen Startplatz in der Champions League sicher. Darüber hinaus können RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen vor dem großen Showdown im Rahmen des letzten Spieltages noch auf die Qualifikation für die Königsklasse hoffen. Ähnlich spannend geht es im Kampf um die Startplätze für die Europa League zur Sache. Hier kämpfen der VFL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim im Fernduell um einen direkten Startplatz. Aktuell steht Wolfsburg aufgrund des Torverhältnisses auf dem wichtigen 6. Tabellenplatz. Die Hoffenheimer werden alles versuchen, um bei einem Ausrutscher der Wölfe mit einem Überraschungserfolg bei Borussia Dortmund noch auf den sechsten Tabellenplatz zu klettern.

In Spanien dauert die Saison noch länger

In der Primera Division spielen die Vereine erst seit Mitte Juni wieder. Entsprechend haben die Mannschaften erst drei weitere Spieltage absolviert. Bei insgesamt noch acht auszutragenden Spieltagen sind die Entscheidungen. Im Kampf um die Meisterschaft sieht es zum Beispiel nach einem spannenden Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona aus. Am vergangenen Wochenende kam Barcelona beim FC Sevilla nicht über ein torloses Remis hinaus. Diesen Umstand nutze Real Madrid an diesem Spieltag und kletterte durch einen 2:1 Auswärtssieg bei Real Sociedad an die Tabellenspitze. Wer gerne sein Glück mit einer Sportwette probiert, der sollte wissen, welche internationalen Freundschaftsspiele heute und in den kommenden Tagen ausgetragen werden. Schließlich kann man bei einer abgegeben Wette noch besser bei einem Spiel mitfiebern und mit dem richtigen Riecher eine schöne Stange Geld verdienen. Wichtig ist an dieser Stelle für die Freunde der Sportwetten, dass man immer über die besten Wettquoten informiert ist. Die spanische Liga verspricht aber nicht nur im Kampf um die Meisterschaft jede Menge Spannung. Denn genauso spannend geht es in La Liga im Kampf um die internationalen Plätze und im Abstiegskampf zu.

England hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen

Die englische Premiere League gilt weltweit als die stärkste Fußballliga. Aus diesem Grund verfolgen besonders viele Fußballfans das Geschehen in der höchsten englischen Fußballliga. In den vergangenen Wochen war die aktuelle Spielzeit aufgrund der Auswirkungen durch den Corona-Virus unterbrochen. Erst am vergangenen Wochenende haben die Vereine in der Premiere League losgelegt und es wurden die Begegnungen des 30. Spieltages ausgetragen . Für den FC Liverpool verlief der Restart nicht so erfolgreich, denn im Derby beim FC Everton kam die Truppe von Trainer Jürgen Klopp nicht über ein Unentschieden hinaus. Trotzdem brauchen sich die Reds bei mehr als 20 Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Titelverteidiger Manchester City keine Sorgen mehr um den Gewinn der Meisterschaft zu machen. Spannender dürfte es in England in den nächsten Wochen im Kampf um die internationalen Plätze und im Abstiegskampf zugehen. Im Tabellenkeller steht der Aufsteiger Norwich City aktuell auf dem letzten Tabellenplatz und muss sich bei sechs Punkten Rückstand mächtig ins Zeug legen, wenn es mit dem Klassenerhalt doch noch klappen soll.