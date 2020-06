Wie wird sich der Profi Sport 2020 verändern

Der Fußball in Deutschland verzichtet auf Zuschauer

Die Bundesliga musste bekanntermaßen im März bis auf Weiteres unterbrochen werden. Das hatte teilweise weitreichende Auswirkungen, sodass zwischenzeitlich über mögliche Insolvenzen von manchen Bundesligavereinen spekuliert wurde. Unter anderem aus diesem Grund kämpfte die Deutsche Fußballliga um eine schnelle Fortsetzung des Spielbetriebes im Profifußball. Die Bundesliga war die erste europäische Topliga, die den Spielbetrieb Mitte Mai wieder aufnahm. Durch diesen Schritt sicherten sich die Bundesligisten die weiteren Fernsehgelder, um auf diesem Weg die Einnahmeausfälle teilweise auszugleichen. Zuschauer durften die Stadien der Bundesligisten aufgrund des ausgearbeiteten Hygienekonzeptes nicht besuchen. Aus diesem Grund fehlen den Vereinen an dieser Stelle weiterhin wichtige Einnahmen. Abgesehen davon fehlt beim Profifußball aufgrund des vorläufigen Ausschlusses der Fans die Stimmung. Allerdings hoffen die Verantwortlichen, dass vielleicht im Herbst dieses Jahres beim Start der neuen Saison 2020/2021 wieder Fußballfans die Spieler ihrer Lieblingsmannschaften vor Ort erleben können.

Nach dem Restart boomen die Sportwetten

Gerade beim Fußball war die Freude der Fans groß, dass es nach einer rund zweimonatigen Unterbrechung endlich wieder weitergehen konnte. Die Anhänger konnten die Bundesligaspiele im Fernsehen verfolgen. Aufgrund der längeren Durststrecke erlebten die Buchmacher beim Restart einen enormen Zulauf. Ungewöhnlich viele sportbegeisterte Leute versuchten in den vergangenen Wochen mit der einen oder anderen Sportwette ihr Glück. Mit dem richtigen Riecher sind die Chancen auf einen Gewinn zum Beispiel beim Fußball nicht schlecht. Interessant ist an dieser Stelle das sogenannte Wettbonus schieben. Hierfür meldet man sich bei gleich zwei Sportwettenanbietern an. Bei einem Buchmacher entscheidet man sich für einen Neukundenbonus und beim anderen Anbieter verzichtet man auf den Neukundenbonus. Danach gilt es, sich bei beiden Anbietern die gleiche 2-Weg-Wette auszusuchen. Anschließend auf beide möglichen Spielausgänge einen Tipp abgeben. Auf diese Art kann man sozusagen unterm Strich einen „garantierten“ Gewinn mitnehmen. Beachten muss man aber, dass bei einem gewählten Bonus die geltenden Bedingungen erfüllt werden müssen. Auf diesem Weg kann man sich das Bonusgeld und damit erzielte Gewinne auszahlen lassen.

In den europäischen Fußballwettbewerben setzt man auf Turniere

Für die europäischen Wettbewerbe Europa League und Champions League hat der Corona-Virus ebenfalls weitreichende Auswirkungen. Zwischenzeitlich wurde wild über einen Abbruch der beiden Wettbewerbe in diesem Jahr spekuliert. Jetzt steht fest, dass es im Jahr 2020 sowohl in der Champions League als auch in der Europa League jeweils einen Gewinner geben wird. Die Austragung der weiteren Runden in der bekannten Form ist momentan nicht möglich. Aus diesem Grund hat die UEFA beschlossen, diese beiden Wettbewerbe in Form eines Turniers zu Ende zu bringen.

Europa League soll in Deutschland ausgespielt werden

In der Europa League soll im August der Sieger bei einem Turnier in Nordrhein-Westfalen ausgespielt werden. Das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland hat vom europäischem Verband den Zuschlag für die Austragung bekommen. Vorab müssen noch einige Rückspiele im Achtelfinale bestritten werden. Anschließend sollen alle Viertelfinalspiele und die weiteren Runden in Nordrhein-Westfalen gespielt werden. Bei diesem Turnier wird es übrigens nicht die gewohnten Hin-und Rückspiele geben. Stattdessen setzt die UEFA in diesem Jahr auf ein Turnier im K.O-Modus, um in diesem Jahr den Gewinner zu ermitteln.

Die Champions League wird in Portugal zu Ende gespielt

In der Champions League hat sich der zuständige Verband in Absprache mit den verbliebenen Vereinen ebenfalls für ein Turnier entschieden. Zunächst müssen noch die offenen Achtelfinalrückspiele gespielt werden, um alle Viertelfinalisten zu kennen. Die verbliebenen acht Vereine werden dann bei einem Turnier in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon den neuen Champions League Sieger ermitteln.

Der gesamte Profisport sucht nach Überlebensstrategien

Ähnlich wie beim Fußball stehen andere Sportarten im Profisport vor schwierigen Monaten im weiteren Verlauf des Jahres 2020. Beim Basketball hat man sich zwischenzeitlich entschieden, die aktuelle Saison ebenfalls in Form eines Turniers zu einem Ende zu bringen. In anderen Sportarten wie zum Beispiel beim Handball oder Eishockey wurde die laufende Saison dagegen frühzeitig komplett abgebrochen. In solchen Sportarten geht es für die Vereine und die Verbände jetzt vor allem darum, schlüssige Konzepte für den jeweiligen Start der neuen Saison zu entwickeln.