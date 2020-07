Ukraine: Bewaffneter bringt Buspassagiere in seine Gewalt

In der Ukraine kapert ein schwer bewaffneter Mann einen Linienbus und hält Passagiere als Geiseln. Drei Menschen lässt er nach Verhandlungen frei. Wie viele sich noch in seiner Gewalt befinden, ist noch unklar. Er soll mehrere Sprengsätze in der Stadt Luzk deponiert haben.