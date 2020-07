Abstand und Hygieneregeln: Filmdreh und Schauspiel in Zeiten von Corona

Kultur in der Krise: Schwerer Schlag für Schauspieler und Regisseure

Die Corona-Krise hat nicht nur die kleinen kommunalen Theater und Schauspielhäuser in Coesfeld, Rosendahl und Billerbeck schwer getroffen. Auch die großen Hollywood-Studios mussten aufgrund des Virus schließen. Wobei „mussten“ nicht ganz richtig ist: Ein allgemeines Verbot von Filmdrehs gab es auch während des Lockdowns nicht, aber die Theater und Filmstudios sahen sich nicht in der Lage, ihre Arbeit unter den erforderlichen Hygieneauflagen weiterzuführen. Für eine Vielzahl an Mitarbeitern in der Film- und Theaterbranche war dies ein herber Schlag: Weder Schauspieler, noch Regisseure oder Kameraleute konnten arbeiten, und auch Synchronsprecher waren vorübergehend arbeitslos. Das betraf unter anderem auch die Synchronstimme von Bruce Willis bei stimmenkartei.de . Keine Arbeit bedeutete natürlich auch keinerlei Einnahmen – glücklich schätzen konnte sich, wer schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfe vom Staat erhielt.

Auch nach Wiedereröffnung gestaltet sich die Arbeit schwierig

Mittlerweile dürfen Theater und Opernhäuser wieder öffnen, und auch die Dreharbeiten zu vielen Filmen und Serien wurden wieder aufgenommen. Allerdings ist die Tätigkeit der Kulturschaffenden im Bereich Film und Theater noch immer von zahlreichen Einschränkungen betroffen. So gelten weiterhin teils strenge Abstandsregelungen, und auch die Hygienemaßnahmen am Set oder während der Proben wurden deutlich verschärft. Besonders Produktionen, welche die Teilnahme von Risikogruppen beinhalten, müssen bei jedem Arbeitsschritt darauf achten, dass die Ansteckungsgefahr möglichst gering bleibt. Beim Filmdreh werden zahlreiche Situationen durch veränderte Kameraperspektiven ausgeglichen. So herrscht meist noch ein striktes Kussverbot – mithilfe des richtigen Winkels können Umarmungen, Küsse und Berührungen simuliert werden. Im Theater ist dies hingegen nicht möglich: Hier wird oftmals vollständig auf Körperkontakt verzichtet oder dieser nur angedeutet.

Geringe Besucherzahlen aufgrund der Corona-Krise

Nicht nur die Arbeit in der Film- und Theaterbranche selbst kam durch den Ausbruch von Covid-19 zum Erliegen. Auch die Einnahmen durch Theater- und Kinobesuche fielen vollständig weg, denn die Spielstätten waren über einen längeren Zeitraum geschlossen. Auch wenn Kinos, Theater und Co. ihre Türen wieder geöffnet haben, bedeutet dies nicht, dass wieder Einnahmen in gewohnter Höhe erzielt werden. Aufgrund der geltenden Abstandsregelungen darf in geschlossenen Räumen nur ein Bruchteil der zur Verfügung stehenden Plätze belegt werden, was bedeutet, dass deutlich weniger Eintrittsgelder in die Kassen kommen. Darüber hinaus fühlen sich viele Theater- und Kinobesucher noch immer stark verunsichert und fürchten eine Ansteckung mit dem Corona-Virus . Aus diesem Grund entscheiden sich nicht wenige Menschen dazu, zunächst noch auf das wieder aufkommende kulturelle Angebot zu verzichten. Open-Air-Veranstaltungen über die Sommermonate sind auch im Münsterland eine Option, wenigstens ein Mindestmaß an Kultur bieten und ein wenig Einkommen erzielen zu können. Bis sich die Kulturlandschaft vollständig von der Corona-Krise erholen wird, wird es aber noch einige Zeit dauern – Schließungen insbesondere kleinerer Spielstätten und Filmstudios sind international zu befürchten.