Offenbach (dpa) - In Deutschland ist die nächste Hitzeperiode im Anmarsch. Sie beginne am Mittwoch und werde «etwas länger» andauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mit.

Verbreitet klettere die Temperatur am Mittwoch auf Werte zwischen 25 bis 29 Grad, örtlich könnten wahrscheinlich schon die 30 Grad geknackt werden. In den Tagen darauf werde es noch heißer.

Von Donnerstag bis über das Wochenende hinaus dominiert laut Vorhersage deutschlandweit der Sonnenschein. Am Donnerstag liegt die Temperatur zwischen 26 und 33 Grad, am Freitag und am Wochenende darf bei 30 bis 36 Grad geschwitzt werden. Auf dem Land gibt es wenigstens in den Nächten Abkühlung bei Werten zwischen 14 und 18 Grad, in den großen Städten und Ballungsräumen stehen jedoch Tropennächte mit Temperaturen mindestens um die 20 Grad an.

