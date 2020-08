Der Schweizer Triathlon-Verein Powerlab Rebels - Trainingsangebote für Sportfans

Triathlon - beliebte Sportarten miteinander vereinen

Triathlon ist ein flexibler und anspruchsvoller Sport. Verschiedene Körperregionen sind in das Training einbezogen. Bei regelmäßigem Training erfolgt ein effizienter Muskelaufbau. Zudem sind die Sportarten sehr gesund und für alle Altersgruppen geeignet. Wenn Sie regelmäßig trainieren möchten, brauchen Sie einen effizienten Trainingsplan. Dies ist allein nicht so einfach zu realisieren.

Schwimmtraining professionell organisieren

Ein effizientes Schwimmtraining erfordert die entsprechenden Voraussetzungen. Wenn Sie sich beim Beckenschwimmen die Bahn mit anderen Sportlern teilen müssen, führt dies nicht selten zu Diskrepanzen. Diese unterbrechen den Trainingsfluss. Als Einsteiger benötigen Sie vielleicht eine Anleitung, wie Sie die drei Bereiche des Triathlons miteinander verbinden können.

Zwei Sportarten bevorzugen - duales Training ist möglich

Mitunter möchten Sie eine der drei Sportarten gar nicht in das Training einbeziehen. Der Schweizer Triathlon-Verein Powerlab Rebels bietet Ihnen die Option eines individuellen Trainings, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie profitieren nicht nur von einer professionellen Trainingsanleitung, sondern auch von verschiedenen Bonusleistungen.

Mitgliedschaft im Schweizer Triathlon-Verein - die Leistungen

Wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft im Schweizer Triathlon-Verein entscheiden, profitieren Sie von verschiedenen Leistungen. Sie haben die Wahl zwischen einer Standard- und einer Premium-Mitgliedschaft. In beiden Mitgliedschaften ist ein Teamwear-Package enthalten. Sie erhalten eine hochwertige Ausrüstung für Ihr Triathlon-Training und zeigen gleichermaßen Ihre Zusammengehörigkeit zu den anderen Mitgliedern des Vereins.

Zur Ausstattung gehören:

* Time Trial Suit

* Cycling Jersey

* Running Shirt

* Rucksack

* Bidons

Darüber hinaus profitieren Sie als Mitglied des Vereins von verschiedenen Sonderleistungen, die PowerLabs anbietet. So besteht die Möglichkeit, Artikel und Produkte preisreduziert zu erwerben.

Die Leistungspakete im Einzelnen

In den anderen Details unterscheiden sich die Leistungspakete. Wählen Sie eine Option, die Ihrem Trainingsanspruch entgegenkommt.

Standard-Mitgliedschaft

In der Standard-Mitgliedschaft ist ein effizientes Schwimmtraining auf einer reservierten Bahn im Hallenbad Uster enthalten. Die Reservierung einer Bahn hat für ein strukturiertes Training einen großen Vorteil. Sie können sich auf sich und Ihr Trainingspensum konzentrieren, ohne dass Sie sich nach anderen Besuchern des Schwimmbades richten müssen. Einmal pro Woche haben Sie Anspruch auf ein professionelles Schwimmcoaching. Sie sammeln Erfahrungen und können das Training mit jedem Coaching intensivieren.

Premium-Mitgliedschaft

In der Premium Mitgliedschaft sind alle Leistungen aus dem Standardpaket enthalten. Sie können das Teamwear-Package und die Sonderkonditionen bei PowerLabs ebenso in Anspruch nehmen wie das Schwimmtraining mit dem wöchentlichen Coaching. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, ein effizientes Training für das Radfahren und das Laufen im Rahmen von Blocktrainingsplänen zu nutzen. Somit konzentriert sich das begleitete Training nicht nur auf das Schwimmen, sondern auch auf die beiden anderen Triathlon. Sportarten. Dieser Trainingsplan eignet sich für Einsteiger und fortgeschrittene Triathleten gleichermaßen.

Wichtig zu wissen:

Das Schwimmtraining findet am Dienstag und Donnerstag zwischen 20.00 und 21.00 Uhr im Hallenbad Uster statt. Wenn Sie die Premium-Mitgliedschaft in Anspruch genommen haben, vereinbaren Sie die Zeiten für das Rad- und Lauftraining individuell.

Individuelles Training für den maximalen Trainingserfolg

Mit den individuellen Trainingsstrukturen bietet Ihnen der Schweizer Triathlon-Verein Powerlab Rebels die Möglichkeit, einen maximalen Trainingserfolg zu erzielen. Dies ist empfehlenswert, wenn Sie neu in die Sportart einsteigen und Ihre Kondition langsam steigern möchten. Bringen Sie bereits Erfahrung beim Triathlon mit, profitieren Sie ebenfalls von den Leistungen, die Ihnen der Schweizer Triathlon-Verein Powerlab Rebels bietet. Intensivieren Sie Ihr Training unter professioneller Anleitung und verbessern Sie Ihre Trainingsleistungen kontinuierlich. Beide Programme basieren auf einer jährlichen Mitgliedschaft, sodass Sie Ihr Training im Voraus gut planen können.