Die heißesten Derbys in Europa: Eine Auswahl

Ein Derby wird nicht nur zwischen den Teams derselben Stadt gespielt, sondern auch zwischen denen, die in derselben Region beheimatet sind, wie das zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04, das vor einigen Tagen in der Bundesliga gespielt wurde und Revierderby oder Ruhr Derby genannt wird.

8. Olympiakos - Panathinaikos

In Athen endet die Rivalität nicht nur im Fußball, sondern umfasst auch andere Sportarten wie Basketball und Volleyball. Olympiacos repräsentiert historisch das Arbeiterviertel der Stadt, während Panathinaikos das hohe soziale Gefüge der Stadt Athen anspricht. Die Schaufenster beider Vereine auf nationaler Ebene sind voller Trophäen, europäisch konnten die griechischen Vereine bis jetzt wenig überzeugen.

7. Genua - Sampdoria

Das Derby von Genua, auch bekannt als "Derby della Lanterna", ist eines der ältesten Derbys Italiens und wurde von den Fans, welche die Veranstaltung bereits einige Wochen zuvor vorbereiten, mit großer Leidenschaft gelebt und bietet eine einzigartige Farbshow dieser Art. Genua ist der älteste Verein Italiens, und Sampdoria, der nach dem Krieg gegründet wurde, konnte 1990/91 mit dem fabelhaften Sturmduo, Vialli und Mancini, die Meisterschaft gewinnen.

6. Real Madrid - Atlético Madrid

Der “Derbi Madrileño” ist eine Begegnung zwischen zwei höchstdekorierten Teams Europas mit der klaren Vormachtstellung der "Blancos". In den letzten Jahren haben die "Colchoneros" immer wieder um den Titel in der spanischen Meisterschaft mitgespielt, die 2014 überraschenderweise auch gewonnen wurde. Die Teams trafen sich auch in zwei Champions League Endspielen (2014 und 2016), wo Real Madrid zweimal als Sieger vom Platz ging.

5. AC Milan - Inter Mailand

Das “Derby della Madonnina” zwischen AC Milan und Inter ist sicherlich eine der prestigeträchtigsten Partien der Serie A und im europäischen und weltweiten Panorama. Historisch gesehen repräsentierte die Fanbasis von Inter den bürgerlichen Teil der Stadt und war gegen die Rossoneri, die von der Arbeiterklasse unterstützt wurden. In den 2000er Jahren trafen sich die beiden Teams auch in zwei Ausgaben der Champions League.

4. Galatasaray - Fenerbahce

Das Stadtderby von Istanbul gilt als eines der heißesten Derbys Europas und zwar auf und neben dem Spielfeld. Die Rivalität gilt in der Regel für das ganze Leben und umfasst neben heißen Duellen auf dem Spielfeld auch atemberaubende Choreographien auf den Zuschauerrängen. Denken Sie daran, dass etwa 35% der Türken Galatasaray unterstützen, 34% für “Fener” einstehen. In der türkischen Süperlig haben die beiden Vereine bereits viele Trophäen gewonnen.

3. Lazio - AS Rom

Obwohl das Mailänder Derby die meisten Titel in Italien verein, ist das zwischen AS Rom und Lazio gespielte Hauptstadtderby das faszinierendere und bringt Millionen von Fußballfans aus aller Welt vor die Bildschirme. Im Vergleich zu anderen Städten wird das Derby in Rom 365 Tage im Jahr ununterbrochen erlebt. Um die Wende der 2000er Jahre gewann zuerst Lazio und dann Roma den Scudetto.

2. Celtic - Rangers

Old Firm bezeichnet die Fußballspiele zwischen Celtic und den Rangers. Die beiden Clubs in Glasgow sind die ältesten Vereine in Schottland und im Vereinigten Königreich. Hier geht die Rivalität weit über den Fußball hinaus und erstreckt sich über Politik, Geschichte und Religion. Katholiken gegen Protestanten, Separatisten gegen Gewerkschafter! Trotzdem ist es eines der faszinierendsten Derbys auf der europäischen Bühne, das auf dem Platz gespielt wird.

1. Roter Stern - Partizan Belgrad

Das Derby der serbischen Hauptstadt, auch "ewiges Derby" genannt, gewinnt unserer Meinung nach die besondere Rangliste der heißesten Derbys in Europa. Die von den beiden Fans geschaffene Atmosphäre ist etwas Außergewöhnliches und hat sich nach der Teilung Jugoslawiens zunehmend verstärkt. Um die Rivalität zu verdeutlichen, sei an dieser Stelle gesagt, dass Partizan das Verteidigungsministerium und Roter Stern das Innenministerium vertritt.

