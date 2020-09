Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (44) hatte als junge Mutter ähnliche Sorgen wie viele andere Eltern.

«Ich wurde schwanger, als ich 22 war, und ich wusste nicht, wie man Arbeit und Mutterschaft in Einklang bringt», sagte Witherspoon in einem Interview in der «Drew Barrymore Show» am Dienstag (Ortszeit). «Um ganz ehrlich zu sein - ich hatte Angst.»

Sie habe auch noch nicht gewusst, ob ihre Arbeitssituation stabil sei. «Ich machte Filme, aber ich hatte mich noch nicht als jemand durchgesetzt, der verlangen konnte, in der Nähe der Schule meiner Kinder zu filmen.» Die Schauspielerin brachte ihre Tochter Ava im Jahr 1999 zur Welt - Vater war Witherspoons Kollege und damaliger Ehemann Ryan Phillippe, von dem sie sich später trennte.

Größere Bekanntheit erlangte die Schauspielerin durch Filme wie «Eiskalte Engel» (1999) und «Natürlich blond» (2001), für ihre Rolle in der Johnny-Cash-Biografie «Walk The Line» (2005) gewann Witherspoon einen Oscar.

